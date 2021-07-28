Хирн: «С Усиком будет тяжелый бой, но я верю, что Джошуа нокаутирует украинца»

Эдди Хирн / Фото: OtakuKart

Промоутер чемпиона мира WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) Эдди Хирн поделился ожиданиями от боя своего клиента против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО):

Я знаю, что все были разочарованы срывом боя с Фьюри, как и я. Однако я не могу поверить в масштаб боя Джошуа – Усик. Он огромен.

Этот поединок соберет огромные цифры pay-per-view, мы продадим все билеты на стадион «Тоттенхэм Хотспур» в первый же день. Это потрясающий бой.

Джошуа заслуживает уважения. Усик входит в список pound-for-pound, так ведь? Когда Эй Джей его победит, давайте убедимся, что он займет место в рейтинге pound-for-pound.

Джошуа – отличный боец. Я считаю, что он победит. Это будет тяжелый бой, но я верю, что Джошуа нокаутирует Усика».