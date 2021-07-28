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Хирн: «С Усиком будет тяжелый бой, но я верю, что Джошуа нокаутирует украинца»

Промоутер британца ожидает большую прибыль от продажи платных трансляций
Бокс Профессиональный бокс
15:25
Хирн: «С Усиком будет тяжелый бой, но я верю, что Джошуа нокаутирует украинца»
Эдди Хирн / Фото: OtakuKart

Промоутер чемпиона мира WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) Эдди Хирн поделился ожиданиями от боя своего клиента против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО):

«Мне нравится Александр Красюк. Он мой хороший друг, а Александр Усик – потрясающий боец. Но я верю, что Джошуа – лучший супертяжеловес в мире.

Я знаю, что все были разочарованы срывом боя с Фьюри, как и я. Однако я не могу поверить в масштаб боя Джошуа – Усик. Он огромен.

Этот поединок соберет огромные цифры pay-per-view, мы продадим все билеты на стадион «Тоттенхэм Хотспур» в первый же день. Это потрясающий бой.

Джошуа заслуживает уважения. Усик входит в список pound-for-pound, так ведь? Когда Эй Джей его победит, давайте убедимся, что он займет место в рейтинге pound-for-pound.

Джошуа – отличный боец. Я считаю, что он победит. Это будет тяжелый бой, но я верю, что Джошуа нокаутирует Усика».


Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что если украинцу удастся победить британца, то боксеры проведут незамедлительный реванш.

Источник: Fightnews.info Сергей Остапенко
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Эдди Хирн Александр Усик - Энтони Джошуа

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