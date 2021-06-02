Хирн: «Сондерс был тяжелейшим вызовом для Альвареса во втором среднем весе»

Промоутер уверен, что Билли Джо похож на Планта

Сауль Альварес / фото - Bad Left Hook

Промоутер Эдди Хирн высказался об оппозиции лидера рейтинга Р4Р Сауле Альваресе (56-1-2, 38 КО). Глава Matchroom Boxing уверен, что тяжелейший тест во втором среднем весе Канело уже прошел. Слова Хирна приводит Fighthype.

«Как по мне, Сондерс был тяжелейшим вызовом для Канело во втором среднем весе. Из-за своего стиля. Нельзя сказать, что Плант и Сондерс не похожи. Но я считаю Сондерса более искусным и ловким бойцом.

Что же касается Планта, то он, вероятно, сильнее физически и, по всей видимости, тяжелее бьет. Но я всегда понимал, что именно Сондерс – самый неприятный бой для Канело».

Канело недавно показал свою актуальную форму.