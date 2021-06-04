WBO продлила срок переговоров команды Джошуа с представителями Усика

Хирн заявил, что 3 июня должны были назначить промоутерские торги

Эдди Хирн / Фото: Sky Sports

Промоутер чемпиона мира по версии WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) Эдди Хирн рассказал, что WBO дала еще одну неделю для завершения переговоров с командой Александра Усика (18-0, 13 KO).



Слова главы Matchroom Boxing приводит boxingnews24.com:

Собственно говоря, 3 июня они должны были назначить промоутерские торги, но срок продлили на семь дней, так что у нас есть еще неделя. Мне кажется, что мы находимся в положении, когда можем договориться о бое уже сегодня. Если команда Усика согласится, то сделка готова.

Хирн также заявил, что Джошуа не боится украинца.