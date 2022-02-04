Хирн: «У Альвареса нет сомнений, что он победит Усика и Джошуа»

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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился своими впечатлениями от сотрудничества с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО).

Хирна цитирует портал mirror.co.uk:

Когда мы начали работать вместе, то во время боя с Сондерсом побили рекорд посещаемости на арене в Далласе. На самом деле, это была сбывшаяся мечта. Я не хочу показаться его фанатов, но, если получу возможность организовать несколько поединков для него, буду на седьмом небе от счастья.

Конечно, все упирается в деньги, но также вы должны понравиться Эдди Рейносо. Просто у них есть все: деньги, наследие, все титулы».