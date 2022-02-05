Хирн: «Уайт не верит, что Фьюри будет драться с ним»

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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что обладатель временного титула WBC Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) сомневается, что чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) согласится на поединок с ним.

Слова Хирна приводит портал mirror.co.uk:

Диллиан готов и тренируется без перерыва. Кстати, мы не должны плясать под их дудку. Тайсон хочет общения и подстрекательств. Фьюри хочет наблюдать за реакцией Уайта. Возможно, Диллиан ничего не скажет до боя. Мы не должны играть в чью-то игру. Уайт никогда этого не сделает».