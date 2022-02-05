Рой Джонс: «Бой Фьюри – Уайт нужен супертяжелому весу»
Хирн: «Уайт не верит, что Фьюри будет драться с ним»
Британец ожидает подписаний контрактов
07:20
Фото: boxingscene.com
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что обладатель временного титула WBC Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) сомневается, что чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) согласится на поединок с ним.
Слова Хирна приводит портал mirror.co.uk:
«Диллиан не верит, что Тайсон будет драться с ним. Если честно, он не верит ничему, что говорят представители команды Фьюри. Уайт не хочет ничего говорить, пока не будут подписаны контракты и выплачены все деньги. Я также во все это не верю, но посмотрим.
Диллиан готов и тренируется без перерыва. Кстати, мы не должны плясать под их дудку. Тайсон хочет общения и подстрекательств. Фьюри хочет наблюдать за реакцией Уайта. Возможно, Диллиан ничего не скажет до боя. Мы не должны играть в чью-то игру. Уайт никогда этого не сделает».
WBC установил новый дедлайн для Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта.
Комментарии 1