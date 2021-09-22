Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 4
Футбол (3 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Фиорентина - Интер 1:3 Окончен
21:45 Аталанта - Сассуоло 2:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Хетафе - Атлетико 1:2 Окончен
Хоккей (1 событие из 6) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Кременчуг - Рулав Одд 6:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (4 события из 18) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Специя - Ювентус -:- Запланирован
21:45 Милан - Венеция -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Севилья - Валенсия -:- Запланирован
23:00 Реал - Мальорка -:- Запланирован
Футбол (4 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Торино - Лацио -:- Запланирован
19:30 Сампдория - Наполи -:- Запланирован
21:45 Рома - Удинезе -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
23:00 Кадис - Барселона -:- Запланирован

Хирн: «Усик будет крепким орешком, но Джошуа должен его расколоть, а затем избить и, надеюсь, уничтожить»

Президент Matchroom Boxing отметил величие данного противостояния
Бокс Профессиональный бокс
17:37
Хирн: «Усик будет крепким орешком, но Джошуа должен его расколоть, а затем избить и, надеюсь, уничтожить»
Эдди Хирн / Фото - worldboxingnews
Промоутер действующего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), Эдди Хирн, высказался о предстоящем поединке своего подопечного с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО). 

Цитирует Хирна Daily Mail.

«Я очень нервничаю, и это здорово. Я и впрямь хочу нервничать, потому что так я точно знаю, что это великий бой. Предстоящий поединок, наверно, будет самым сложным для Энтони, но я думаю, что он всерьез нацелен на то, чтобы доказать всему миру, насколько хорош. Он здорово готов к этому бою, но, естественно, задача, которую ему предстоит решить, не из простых. Ему будет противостоять парень, который очень силен морально. Просто не могу дождаться, чтобы наконец стать свидетелем этого выдающегося противостояния. Усик будет крепким орешком, но Джошуа должен его расколоть, а затем избить и, надеюсь, уничтожить».


Накануне Джошуа подписал новый контракт с промоутерской компанией Хирна Matchroom Boxing.

На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Эдди Хирн Александр Усик Александр Усик - Энтони Джошуа Энтони Джошуа

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Промоутер Усика вышел в эфир, где ответил на все насущные вопросы
Промоутер Усика вышел в эфир, где ответил на все насущные вопросы
Бокс Профессиональный бокс
19:10
Карьера Усика могла сложиться по-другому. После перехода в профи его отказался подписывать Боб Арум
Карьера Усика могла сложиться по-другому. После перехода в профи его отказался подписывать Боб Арум
Бокс Профессиональный бокс
18:44
Портер спрогнозировал возможный исход противостояния Усик – Джошуа
Портер спрогнозировал возможный исход противостояния Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
18:22
Катмен Ломаченко: «Иногда Джошуа выбирает перчатки прямо в ночь перед боем»
Катмен Ломаченко: «Иногда Джошуа выбирает перчатки прямо в ночь перед боем»
Бокс Профессиональный бокс
17:57
Лоивский – о бое Усик – Джошуа: «Саша – боец, очень отчаянный спортсмен. Он никогда не даст заднюю»
Лоивский – о бое Усик – Джошуа: «Саша – боец, очень отчаянный спортсмен. Он никогда не даст заднюю»
Бокс Профессиональный бокс
17:17
Гвоздик: «Я болею за Усика и очень хочу, чтобы он выиграл. Но мое мнение: до боя шансы 55 на 45 в пользу Джошуа»
Гвоздик: «Я болею за Усика и очень хочу, чтобы он выиграл. Но мое мнение: до боя шансы 55 на 45 в пользу Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
16:19

Новости: Бокс

Дэн Рафаэль: «Уайлдер не обязан завершать карьеру в случае повторного поражения Фьюри»
Дэн Рафаэль: «Уайлдер не обязан завершать карьеру в случае повторного поражения Фьюри»
Профессиональный бокс
19:15
Промоутер Усика вышел в эфир, где ответил на все насущные вопросы
Промоутер Усика вышел в эфир, где ответил на все насущные вопросы
Профессиональный бокс
19:10
Карьера Усика могла сложиться по-другому. После перехода в профи его отказался подписывать Боб Арум
Карьера Усика могла сложиться по-другому. После перехода в профи его отказался подписывать Боб Арум
Профессиональный бокс
18:44
Президент UFC высмеял организаторов боя Канело – Плант
Президент UFC высмеял организаторов боя Канело – Плант
Профессиональный бокс
18:27
Портер спрогнозировал возможный исход противостояния Усик – Джошуа
Портер спрогнозировал возможный исход противостояния Усик – Джошуа
Профессиональный бокс
18:22
Катмен Ломаченко: «Иногда Джошуа выбирает перчатки прямо в ночь перед боем»
Катмен Ломаченко: «Иногда Джошуа выбирает перчатки прямо в ночь перед боем»
Профессиональный бокс
17:57
Хирн: «Усик будет крепким орешком, но Джошуа должен его расколоть, а затем избить и, надеюсь, уничтожить»
Хирн: «Усик будет крепким орешком, но Джошуа должен его расколоть, а затем избить и, надеюсь, уничтожить»
Профессиональный бокс
17:37
Лоивский – о бое Усик – Джошуа: «Саша – боец, очень отчаянный спортсмен. Он никогда не даст заднюю»
Лоивский – о бое Усик – Джошуа: «Саша – боец, очень отчаянный спортсмен. Он никогда не даст заднюю»
Профессиональный бокс
17:17
Красюк: «Хижняк перестал выходить со мной на связь. Думаю, что вряд ли он сам так решил»
Красюк: «Хижняк перестал выходить со мной на связь. Думаю, что вряд ли он сам так решил»
Профессиональный бокс
16:55
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 16:20
43
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
1
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости