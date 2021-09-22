Красюк: «Отношения с Хирном не изменились после подписания контракт на бой Усик – Джошуа»
Хирн: «Усик будет крепким орешком, но Джошуа должен его расколоть, а затем избить и, надеюсь, уничтожить»
Президент Matchroom Boxing отметил величие данного противостояния
17:37
Эдди Хирн / Фото - worldboxingnewsПромоутер действующего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), Эдди Хирн, высказался о предстоящем поединке своего подопечного с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
Цитирует Хирна Daily Mail.
«Я очень нервничаю, и это здорово. Я и впрямь хочу нервничать, потому что так я точно знаю, что это великий бой. Предстоящий поединок, наверно, будет самым сложным для Энтони, но я думаю, что он всерьез нацелен на то, чтобы доказать всему миру, насколько хорош. Он здорово готов к этому бою, но, естественно, задача, которую ему предстоит решить, не из простых. Ему будет противостоять парень, который очень силен морально. Просто не могу дождаться, чтобы наконец стать свидетелем этого выдающегося противостояния. Усик будет крепким орешком, но Джошуа должен его расколоть, а затем избить и, надеюсь, уничтожить».
Накануне Джошуа подписал новый контракт с промоутерской компанией Хирна Matchroom Boxing.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
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