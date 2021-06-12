Хирн: «В бою Мейвезера и Пола должно было быть судейское решение!»

Эдди Хирн / фото - Getty Images

Британский промоутер Эдди Хирн продолжает критиковать выставочный поединок между экс-чемпионом в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и YouTube-блоггером Логаном Полом. В интервью порталу Sky Sports Хирн заявил, что в поединке обязано было быть судейское решение.

Молодым фанатам будет тяжело поверить в то, насколько он был когда-то хорош, а он один из величайших. Да и он сам отметил это на послематчевой пресс-конференции, когда сказал, что вряд ли еще когда-нибудь выступит».