И как они рискнули? Мейвезер стал жертвой криминала
Хирн: «В бою Мейвезера и Пола должно было быть судейское решение!»
Промоутер удивлен таким неуверенным выступлением Флойда
16:59
Эдди Хирн / фото - Getty Images
Британский промоутер Эдди Хирн продолжает критиковать выставочный поединок между экс-чемпионом в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и YouTube-блоггером Логаном Полом. В интервью порталу Sky Sports Хирн заявил, что в поединке обязано было быть судейское решение.
«В этом бою даже не было судейского решения, и это чертовски странно. Хотя если в этом бою и был победитель, то это Логан Пол, потому что Мейвезер был плох.
Молодым фанатам будет тяжело поверить в то, насколько он был когда-то хорош, а он один из величайших. Да и он сам отметил это на послематчевой пресс-конференции, когда сказал, что вряд ли еще когда-нибудь выступит».
Напомним, дом Флойда в Лас-Вегасе ограбили неизвестные.
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