Хирн: «В реванше с Усиком вы увидите совершенно другого Джошуа»

Промоутер – о подготовке экс-чемпиона ко второму поединку

Эдди Хирн / фото - BoxingScene

Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона супертяжелого веса Энтони Джошуа (24-2, 21 КО), рассказал о подготовке своего подопечного к реваншу с Александром Усиком (19-0, 13 КО), а также пообещал фанатам, что во втором поединке они увидят совершенного другого Джошуа. Цитирует Хирна портал BBC Sport.

«Вы можете заметить, что поражение от Усика до сих пор ранит Джошуа, и, по правда говоря, круто за этим наблюдать. Это показывает, насколько сильно он хочет победить. Есть много людей, которые после поражения зароют голову в песок, отправятся на каникулы, потеряют концентрацию и будут тратить свое время на еду и напитки. Это не случай AJ. Я уверен, что в реванше вы увидите другого Энтони Джошуа. Как команда мы вместе поговорим о том, как должна выглядеть подготовка к этому поединку, который весной следующего года станет решающим противостоянием».

Напомним, Усик рассказал, когда планирует уйти из профи бокса.