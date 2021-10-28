Усик: «Фьюри и Уайлдер вышли в ринг убить друг друга»
«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
Украинец скоро повесит перчатки на гвоздь?
10:58
Александр Усик / фото - IrishMirror.ie
Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе 34-летний Александр Усик (19-0, 13 КО) в интервью изданию Daily Mail рассказал, когда планирует завязать со спортом.
«Я постоянно благодарю Бога за все, что он дал мне в этой жизни. Я бы не хотел прямо сейчас говорить о завершении карьеры, но, по правде, уже все решено. Нет, окончательное решение я пока не принял, но план есть».
В следующем бою Усику предстоит защитить титулы в реванше с Энтони Джошуа (24-2, 21 КО).
Напомним, ранее Александр прокомментировал попытки Джошуа найти нового тренера.