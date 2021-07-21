Хирн: «В течение следующих двух недель мы планируем устроить пресс-конференцию Джошуа и Усика»

Промоутер намерен устроить встречу AJ и украинца несмотря на коронавирусные ограничения в Великобритании



Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), в интервью YouTube-каналу iFL TV заявил, что хочет устроить пресс-конференцию, посвященную поединку подопечного против Александра Усика (18-0, 13 КО), несмотря на коронавирусные ограничения в Великобритании.

«Мы пытаемся устроить пресс-конференцию. Я ненавижу проводить удаленные пресс-конференции, поскольку это не одно и то же. Конечно же, сейчас Усик находится в тренировочном лагере. Ему придется уйти в изоляцию, ведь нельзя получить исключение для проведения эффективного мероприятия для СМИ. Ты можешь получить его, только если участвуешь в соревнованиях. Мы посмотрим на правила, чтобы увидеть, если ли способ собрать Джошуа и Усика вместе. Мы хотим, чтобы они сошлись лицом к лицу. Я не могу ответить точно, но мы планируем устроить пресс-конференцию в течение следующих двух недель».

Эдди Хирн также заявил, что Энтони Джошуа нужно отдать должное за готовность подраться с Александром Усиком.