Хирн: «Вероятнее всего, вы увидите бой Джошуа – Усик в конце лета»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 1
Сегодня 8
Завтра 3
Хоккей (2 события из 2) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс 1:2 Окончен
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс 2:3 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс 115:126 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 100:113 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
18:00 Прометей - Днепр 86:79 Окончен
Теннис (4 события из 41) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
14:30 Александер Зверев - Ласло Дйере 3:0 Окончен
22:00 Стефанос Циципас - Джон Иснер 3:1 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
13:00 Виктория Азаренко - Мэдисон Кейз 2:0 Окончен
17:05 Серена Уильямс - Даниэлле Росе Коллинс 2:0 Окончен
Теннис (1 событие из 7) показать все
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
13:00 Барбора Крейчикова - Элина Свитолина 0:0 1-й сет
Хоккей (5 событий из 5) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
14:15 США - Канада -:- Запланирован
18:15 Финляндия - Германия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Виннипег Джетс - Монреаль Канадиенс 0:1 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш 3:2 Окончен
23:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс 97:104 Окончен
Теннис (2 события из 39) показать все
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
13:00 Барбора Крейчикова - Элина Свитолина 0:0 1-й сет
14:00 Марта Костюк - Варвара Грачева -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:15 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Бруклин Нетс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
16:00 Киев-Баскет - БК Запорожье -:- Запланирован

Хирн: «Вероятнее всего, вы увидите бой Джошуа – Усик в конце лета»

Лидер супертяжелого веса проведет бой с украинским претендентом
Бокс Профессиональный бокс
09:42
Хирн: «Вероятнее всего, вы увидите бой Джошуа – Усик в конце лета»
Эдди Хирн / фото - Getty Images

Эдди Хирн, промоутер лидера супертяжелого веса Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), сообщил, что они близки к подписанию контракта на бой с обязательным претендентом на титул WBO Александром Усиком (18-0, 13 КО). Цитирует Хирна портал TalkSport.

«Собственно говоря, этим утром я несколько раз говорил по телефону с Алексом Красюком. Пятница – тот день, когда WBO должна объявить о промоутерский торгах, но это дает нам еще неделю перед тем, как они состоятся.

Мы достаточно близки к заключению сделки с Александром Усиком. Эй Джей уже отошел от разочарования из-за срыва боя с Фьюри. Он очень гордый человек, ему нравится принимать все вызовы, а Усик – это очень опасный вызов. Очень вероятно, что вы увидите бой Джошуа – Усик в конце лета».

Напомним, Уайлдер обвинил Усика в препятствии боя с Джошуа.

Источник: Fightnews.info Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Эдди Хирн Александр Усик Энтони Джошуа

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Брат Фьюри: «Усик представляет реальную угрозу для Джошуа»
Брат Фьюри: «Усик представляет реальную угрозу для Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
11:48
Хирн: «Джошуа считает Усика великолепным боксером»
Хирн: «Джошуа считает Усика великолепным боксером»
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 22:50
Усик стоит на дороге. Уайлдер обвинил украинца в препятствии боя с Джошуа
Усик стоит на дороге. Уайлдер обвинил украинца в препятствии боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 17:28
2
Экс-тренер Кличко: «В команде Усика даже английский не знают. Он с ними лишь потому, что это его родные братки»
Экс-тренер Кличко: «В команде Усика даже английский не знают. Он с ними лишь потому, что это его родные братки»
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 13:02
6
WBO продлила срок переговоров команды Джошуа с представителями Усика
WBO продлила срок переговоров команды Джошуа с представителями Усика
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 11:14
Экс-тренер Кличко: «Команда у Усика нулевая. Тренировочный лагерь и тренерский состав – г*вно»
Экс-тренер Кличко: «Команда у Усика нулевая. Тренировочный лагерь и тренерский состав – г*вно»
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 10:08

Новости: Бокс

«Бой Мейвезер – Пол полезен для развития бокса». Александр Поветкин высказался о предстоящем выставочном поединке
«Бой Мейвезер – Пол полезен для развития бокса». Александр Поветкин высказался о предстоящем выставочном поединке
Профессиональный бокс
12:43
Брат Фьюри: «Усик представляет реальную угрозу для Джошуа»
Брат Фьюри: «Усик представляет реальную угрозу для Джошуа»
Профессиональный бокс
11:48
Спенс: «У Пакьяо возникнут проблемы, если он будет оценивать меня по последнему поединку против Дэнни Гарсии»
Спенс: «У Пакьяо возникнут проблемы, если он будет оценивать меня по последнему поединку против Дэнни Гарсии»
Профессиональный бокс
11:38
Тим Цзю: «Чарло знает, кто я такой. Мы тут в Австралии вырубаем их, как делал мой отец»
Тим Цзю: «Чарло знает, кто я такой. Мы тут в Австралии вырубаем их, как делал мой отец»
Профессиональный бокс
11:16
Джейк Пол предложил Вудли пари на его гонорар
Джейк Пол предложил Вудли пари на его гонорар
Профессиональный бокс
10:42
Бивол – о возможном бое с Бетербиевым: «Мое желание? А зачем мне его постоянно озвучивать?»
Бивол – о возможном бое с Бетербиевым: «Мое желание? А зачем мне его постоянно озвучивать?»
Профессиональный бокс
10:18
Хирн: «Вероятнее всего, вы увидите бой Джошуа – Усик в конце лета»
Хирн: «Вероятнее всего, вы увидите бой Джошуа – Усик в конце лета»
Профессиональный бокс
09:42
Донэйр: «Теперь мой план – абсолютное чемпионство в легчайшем весе»
Донэйр: «Теперь мой план – абсолютное чемпионство в легчайшем весе»
Профессиональный бокс
09:21
«Я сейчас пока не тренируюсь». Поветкин сделал заявление насчет своей карьеры
«Я сейчас пока не тренируюсь». Поветкин сделал заявление насчет своей карьеры
Профессиональный бокс
08:42
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 09:50
2
Усик оставил странное послание в Instagram
Усик оставил странное послание в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
2 июня 07:18
2
Все новости