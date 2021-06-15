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Хирн: «Вероятно, Усик один из самых технически одаренных боксеров pound-for-pound»

Британский промоутер отметил желание Джошуа


Бокс Профессиональный бокс
15:15
Хирн: «Вероятно, Усик один из самых технически одаренных боксеров pound-for-pound»
Александр Усик и Эдди Хирн / Фото - espn.com
Президент Matchroom Boxing, британский промоутер Эдди Хирн дал оценку украинскому супертяжеловесу Александру Усику (18-0, 13 КО).

Цитирует Хирна Sky Sports.

«Усик не является сильным панчером, но, вероятно, он один из самых технически одаренных боксеров pound-for-pound. Но я думаю, что «Эй Джею» такое нравится. Я думаю, он хочет столкнуться с этим стилем, но он также должен быть безжалостным в этом бою».


Напомним, поединок Усик – Джошуа может состояться 18 или 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на арене футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур».
Владимир Кириченко
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Александр Усик Эдди Хирн

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