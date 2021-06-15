Фьюри сомневается в победе Джошуа над Усиком. За это его высмеяли
Хирн: «Вероятно, Усик один из самых технически одаренных боксеров pound-for-pound»
Британский промоутер отметил желание Джошуа
15:15
Александр Усик и Эдди Хирн / Фото - espn.comПрезидент Matchroom Boxing, британский промоутер Эдди Хирн дал оценку украинскому супертяжеловесу Александру Усику (18-0, 13 КО).
Цитирует Хирна Sky Sports.
«Усик не является сильным панчером, но, вероятно, он один из самых технически одаренных боксеров pound-for-pound. Но я думаю, что «Эй Джею» такое нравится. Я думаю, он хочет столкнуться с этим стилем, но он также должен быть безжалостным в этом бою».
Напомним, поединок Усик – Джошуа может состояться 18 или 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на арене футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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