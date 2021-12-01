Как Усик против Джошуа. Альварес назвал свой желаемый вес на бой с чемпионом крузервейта
Хирн: «Все, что сейчас хочет Джошуа, – это реванш с Усиком»
Промоутер утверждает, что британец не откажется от второго поединка с украинцем
21:50
Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com
Эдди Хирн, промоутер британского экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), утверждает что его подопечный не откажется от запланированного реванша с украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО).
Слова Хирна приводит boxingscene.com:
«На данный момент все внимание на реванше. Энтони Джошуа хочет подраться с Александром Усиком. До тех пор пока он не получит его, он не отойдет в сторону. Он вовлечен в процесс. Я не смотрел интервью, но говоря об AJ: все что сейчас он хочет – это реванш с Александром Усиком».
Тем не менее, сам Энтони Джошуа не дает четкого ответа на вопрос, возьмет ли он «отступные» деньги.