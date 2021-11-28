Избитого Лопеса отправили в больницу сразу после боя с Камбососом
Хирн: «Я думаю, что Камбосос победил с разницей в два раунда»
Промоутер прокомментировал поражение Теофимо Лопеса
12:00
Фото: boxingscene.com
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу Boxing Social прокомментировал поражение бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) от Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО).
«Я думаю, что Камбосос победил с разницей в два раунда. Ничья? Нет. Тео не выиграл в этом бою. После поединка Лопес сказал мне, что победил, но нет. Джордж одержал победу в этом бою. Он заслужил это. Камбосос – гребаный герой, король Австралии. Какой же отличный парень!
Бойцы должны посмотреть на выступление Камбососа, чтобы понять, что необходимо для победы над таким великолепным боксером, как Теофимо Лопес. Нужно не только выполнить отличный план, но и быть в замечательных кондициях, правильно сделать вес. Без правильной весогонки, без отличной формы Камбосос бы не поднялся в десятом раунде и не дошел бы до конца поединка. Я не могу поверить, что он победил. Просто великолепный бой».
Теофимо Лопес уверен, что его ограбили в бою с Джорджом Камбососом.