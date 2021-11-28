Хирн: «Я думаю, что Камбосос победил с разницей в два раунда»

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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу Boxing Social прокомментировал поражение бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) от Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО).

Бойцы должны посмотреть на выступление Камбососа, чтобы понять, что необходимо для победы над таким великолепным боксером, как Теофимо Лопес. Нужно не только выполнить отличный план, но и быть в замечательных кондициях, правильно сделать вес. Без правильной весогонки, без отличной формы Камбосос бы не поднялся в десятом раунде и не дошел бы до конца поединка. Я не могу поверить, что он победил. Просто великолепный бой».