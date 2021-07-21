Хирн: «Я надеюсь и молюсь, что бой между Джошуа и Фьюри состоится»

Промоутер AJ заявил, что его подопечный намерен стать абсолютным чемпионом мира



Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), заявляет, что цель его подопечного остается неизменной - стать абсолютным чемпионом мира. Хирн надеется, что обладатель титула по версии WBC в этой же весовой категории британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО), все-таки проведет бой против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО), и в следующем году боксеры смогут объединить титулы.

Промоутера цитирует портал ringnews24.com:

«Я надеюсь и молюсь, что бой между Джошуа и Фьюри состоится. Также я надеюсь, что Тайсон все-таки проведет поединок с Уайлдером в октябре и победит. Сейчас нам необходимо сосредоточится на поединке с Усиком, потому что это не простое испытание. Энтони всегда мечтал, чтобы стать абсолютным чемпионом мира, и мы не остановимся, пока не добьемся своей цели».

Энтони Джошуа следующий бой проведет 25-го сентября на стадионе Tottenham Hotspur в Лондоне, Великобритания, против обязательного претендента по версии WBO украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). Что касается поединка Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера, то их противостояние запланировано на 9-е октября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, штат Невада, США.