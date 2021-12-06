Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Хирн: «Я не думаю, что Камбосос рассматривает кандидатуру Ломаченко в качестве следующего соперника»
Известный британский промоутер намерен свести лидера легкого веса с Хэйни
10:21
Эдди Хирн / Фото - DAZNПрезидент Matchroom Boxing, известный британский промоутер Эдди Хирн поделился мыслями о возможном проведения поединка между абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом-младшим (20-0, 10 КО) и бывшим обладателем титулов в трех весовых категориях Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).
Цитирует Хирна Boxing News 24.
«Я уверен, что поединок Джервонты Дэвиса против Камбососа будет отличным, Гарсия также интересный вариант, а Ломаченко – это Ломаченко. При всем уважении к Ломаченко, но я не думаю, что Камбосос рассматривает его кандидатуру в качестве следующего соперника. Конечно, Дэвис и Гарсия являются серьезными конкурентами для нас на поединок с абсолютным чемпионом. Мы просто должны сделать все возможное, чтобы Хэйни получил этот бой. Я хотел бы думать, что команда Камбососа доверяет нам».
Свой следующий поединок Ломаченко проведет 11 декабря в Нью-Йорке против ганца Ричарда Комми (15-2, 11 КО).
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 06:00.