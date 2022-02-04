Хирн: «У Альвареса нет сомнений, что он победит Усика и Джошуа»
Хирн: «Я вижу Чарло самым простым вариантом для боя с Канело»
Промоутер хочет, чтобы мексиканец в следующем поединке встретился с его подопечным
09:30
Эдди Хирн / фото - boxingscene.com
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн продолжает настаивать на том, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) должен подраться с российским полутяжеловесом Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО) в своем следующем поединке.
Хирна цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Я считаю, что Бивол это очень тяжелый бой. Он умелый полутяжеловес. И я все еще считаю Головкина более тяжелым вызовом, чем Чарло.
Встреча с Биволом затруднительна с технической точки зрения. Хотя и Чарло довольно обучен. Однако я вижу его самым простым вариантом из трех вышеперечисленных».
Эдди Хирн поделился своими впечатлениями от сотрудничества с Саулем Альваресом.