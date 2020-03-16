Хирн: «Йылдырым получил за бой с Канело больше, чем Эстрада и Гонсалес, и меня тошнит от этого»

Эдди Хирн / фото - essentiallysports.com

Британский промоутер Эдди Хирн, организовавший на прошлых выходных реванш лидеров второго наилегчайшего веса (до 52.2 кг), мексиканца Хуана Франциско Эстрады (42-3-0, 28 KO) и никарагуанца Романа Гонсалеса (50-3-0, 41 KO), признался, что не считает гонорары бойцов соответствующими их выступлению, однако отметил, что не в силах выйти за рамки рыночной системы, сообщает boxingscene.com.

Я считаю, что эти парни заслужили больше, но это не благотворительный аукцион, а бизнес, и здесь гонорары зависят от того, сколько людей хотят посмотреть на вас. Что ж, их третий бой будет еще востребованней.

У парней есть варианты, тот же Рунгвисаи и Иока, и это хорошо. Я не могу говорить от имени Хуана, но надеюсь, что он все-таки удовлетворен гонораром. Но, к сожалению, мы не можем закрыть глаза на тот факт, что размер кошелька зависит от доходов боя. И неважно, какой у вас дивизион, пол или национальность».