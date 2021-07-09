Хирн: «Закроем сделку по бою Усик – Джошуа на этой неделе»

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Промоутер Эдди Хирн поделился информацией о подготовке поединка Александра Усика (18-0, 13 КО) против чемпиона мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Британец поделился планами обладателя поясов WBA/WBO/IBF, в случае победы над украинцем. Промоутер объяснил во время беседы с журналистами, почему бой следующий AJ пройдет не в США.

Я думаю, Энтони Джошуа с большим желанием подрался бы в Америке снова. Его опыт с Энди Руисом был не самой лучшей его ночью. Это, конечно, была самая драматическая ночь. Ночь в Мэдисон-сквер-гарден мы точно никогда не забудем. Я думаю, он хочет вернуться и сделать все правильно. С Джошуа вопрос не в том, что он хочет 3-5 поединков, он хочет драться еще 10 лет. Я не скажу, что он будет, он просто любит спорт, любит совершенствоваться, ему кажется, что он может очень многое дать. Я думаю, он может сделать многое: подерется с Усиком, будем надеяться, подерется за абсолютного чемпиона, также вернется в Америку… Я вижу его доминирующим долгое время».