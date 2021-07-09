Хирн: «Закроем сделку по бою Усик – Джошуа на этой неделе»
Промоутер Эдди Хирн поделился информацией о подготовке поединка Александра Усика (18-0, 13 КО) против чемпиона мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Британец поделился планами обладателя поясов WBA/WBO/IBF, в случае победы над украинцем. Промоутер объяснил во время беседы с журналистами, почему бой следующий AJ пройдет не в США.
«Прямо сейчас фокус на бое против Александра Усика. Это, похоже, будет 25 сентября. Будем надеяться, что мы официально закроем сделку на этой неделе. Мы сейчас работаем над стадионом и вместимостью. Есть хорошие новости от правительства о снятии ограничений.
Я думаю, Энтони Джошуа с большим желанием подрался бы в Америке снова. Его опыт с Энди Руисом был не самой лучшей его ночью. Это, конечно, была самая драматическая ночь. Ночь в Мэдисон-сквер-гарден мы точно никогда не забудем. Я думаю, он хочет вернуться и сделать все правильно. С Джошуа вопрос не в том, что он хочет 3-5 поединков, он хочет драться еще 10 лет. Я не скажу, что он будет, он просто любит спорт, любит совершенствоваться, ему кажется, что он может очень многое дать. Я думаю, он может сделать многое: подерется с Усиком, будем надеяться, подерется за абсолютного чемпиона, также вернется в Америку… Я вижу его доминирующим долгое время».
Возможен ли бой Усик – Джошуа в США.
«Нет, он будет в Англии. Мы хотим вернуться с большим мероприятием. Если у нас будет 60-70 тысяч человек на «Шпорах», что мы сейчас обсуждаем, тогда именно это мы и сделаем».
В Британии фанаты остались шокированы преображением бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.