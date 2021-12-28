Легендарный боксер уверен, что Усик легко победит Альвареса
Хитров назвал имя полутяжеловеса, который сможет остановить Альвареса
Украинский боксер не стал лукавить
09:21
Альварес и Бивол / Фото - TwitterИзвестный украинский средневес Евгений Хитров (20-2, 17 KO) считает, что в полутяжелом дивизионе конкуренцию лидеру рейтинга Р4Р Саулю Альваресу (57-1-2, 39 KO) может составить лишь обладатель титулов WBC и IBF Артур Бетербиев (17-0, 17 KO). Об этом Хитров рассказал в интервью «Студии Бокса Виктора Ялымова».
«Бетербиев. Если вдруг Канело решится и осмелеет настолько, чтобы подняться в 80 кг, то Бетербиев – единственный человек, который сможет выиграть у него».
Также Хитров назвал фаворита в реванше между Александром Усиком (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).
Комментарии 0