«Не будем останавливаться на завоевании лицензий». Александр Хижняк – об Олимпийских играх
Хижняк без боя вышел в финал турнира в Париже
Олимпийскую лицензию украинец завоевал еще в четвертьфинале
16:27
Александр Хижняк / Фото: pnpu.edu.ua
Украинский боксер Александр Хижняк автоматически попал в финал Европейского лицензионного турнира в Париже в весе до 75 кг.
Украинца в полуфинале ждал поединок против армянина Армана Дарчиняна, но его оппонент снялся.
В финале украинец встретится с победителем боя выступающего за Россию бывшего украинца Глеба Бакши и словака Андрея Чемеза.
Напомним, Хижняк ранее в четвертьфинале завоевал олимпийскую лицензию.
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