Хижняк получил статус первого сеянного, украинские боксеры узнали соперников на Играх-2020

Состоялась жеребьевка олимпийского турнира

Александр Хижняк / фото - НОК

На Олимпиаде-2020 в Токио состоялась жеребьевка олимпийского турнира по боксу

Александр Хижняк получил статус первого сеянного и 29 июля начнет бои со второго круга в весе до 75 кг.

Анна Лысенко 27 июля в весовой категории до 69 кг встретится с Умаимой Белахбиб из Марокко. Белахиб была чемпионкой Африке 2017 года и выиграла бронзовую медаль на Африканских играх 2019 года.

Николай Буценко 24 июля в весе до 56 кг встретится с Жаном Карлосом Пачито из Эквадора.

В весовой категории до 63 кг Ярослав Харциз 25 июля проведет бой с Джавидом Челебиевым из Азербайджана. Челебиев – чемпион мира 2013 года.

Цотне Рогава 29 июля в весовой категории свыше 91 кг встретится с Фрейзером Кларком, серебряным призером чемпионата Европы в 2017 году.

Полное расписание Олимпиады.

За церемонией открытия Игр следите на XSPORT 23 июля, начиная с 14:00.