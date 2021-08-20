Хижняк: «У нас будет три года, чтобы пройти весь путь к награде Олимпиады заново»
Хижняк: «Три года до Олимпиады в Париже лучше подготовят меня к профессиональному боксу»
Украинский боксер поделился планами на будущее
16:50
Александр Хижняк / фото - EPA
Серебряный призер Олимпиады в Токио Александр Хижняк поделился мыслями о профессиональном боксе.
«Я не боюсь потерять эти три года до Олимпиады-2024. Думаю, в профессиональный бокс надо переходить тогда, когда ты готов. Это другой бокс, другая временная дистанция – вместо трех раундов у тебя двенадцать, другие соперники, другой подход. Это – не просто выступить удачно на Олимпиаде, а завтра получить профессиональный контракт.
Уверен, что три года до Олимпиады в Париже лучше подготовят меня к профессиональному боксу».
Александр Хижняк рассказал о том, как пандемия COVID-19 повлияла на его подготовительный процесс к Олимпиаде в Токио.