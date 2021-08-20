Хижняк: «У нас будет три года, чтобы пройти весь путь к награде Олимпиады заново»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 0
Сегодня 9
Завтра 14
Футбол (5 событий из 31) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Рандерс ФК - Галатасарай 1:1 Окончен
20:00 Славия Прага - Легия Варшава 2:2 Окончен
21:45 Фенербахче - ХИК Хельсинки 1:0 Окончен
22:00 Глазго Рейнджерс - Алашкерт 1:0 Окончен
22:00 Рапид Вена - Заря 3:0 Окончен
Теннис (4 события из 30) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
21:15 Андрей Рублёв - Гаэль Монфис 2:0 Окончен
22:25 Гида Пелла - Александер Зверев 0:2 Окончен
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
19:05 Ангелика Кербер - Елена Остапенко 2:1 Окончен
20:55 Эшлей Барти - Виктория Азаренко 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брест - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 РБ Лейпциг - Штутгарт -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Бетис - Кадис -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - Металлист-1925 -:- Запланирован
Теннис (5 событий из 22) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
02:00 Лоренцо Сонего - Стефанос Циципас 1:2 Окончен
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
00:10 Петра Квитова - Онс Ябеур 2:0 Окончен
00:20 Каролина Плишкова - Джессика Пегула 2:0 Окончен
02:00 Жил Белен Тейхманн - Наоми Осака 2:1 Окончен
04:45 Каролина Мухова - Белинда Бенчич 0:1 Окончен
Футбол (14 событий из 26) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Ливерпуль - Бернли -:- Запланирован
17:00 Манчестер Сити - Норвич -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Монако - Ланс -:- Запланирован
22:00 Сент-Этьен - Лилль -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Фрайбург - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
16:30 Герта - Вольфсбург -:- Запланирован
19:30 Байер - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Гранада - Валенсия -:- Запланирован
20:30 Эспаньол - Вильярреал -:- Запланирован
23:00 Атлетик - Барселона -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
16:00 Верес - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Верес - Минай -:- Запланирован
19:30 СК Днепр-1 - Рух -:- Запланирован
19:30 Черноморец - Шахтер -:- Запланирован

Хижняк: «У нас будет три года, чтобы пройти весь путь к награде Олимпиады заново»

Призер Игр в Токио-2020 намерен и дальше бороться за свою мечту


Бокс Аматорский бокс
14:21
Хижняк: «У нас будет три года, чтобы пройти весь путь к награде Олимпиады заново»
Александр Хижняк / Фото - НОК
Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Александр Хижняк рассказал о том, как пандемия COVID-19 повлияла на его подготовительный процесс к главным спортивным стартам четырехлетия.

«Где мы только не тренировались из-за этой пандемии – и в зале, и на улице, и в гараже. Все делали, чтобы даже в таких условиях не терять зря время и готовиться к Играм. Коронавирус внес свои коррективы хотя бы в отборе на Олимпиаду. В 2020 году мы уже выступали в Лондоне на Европейском олимпийском квалификационном турнире, а здесь его прекращают и делают паузу на год. Мы вообще не понимали, когда же будет этот отбор заново, как готовиться, чтобы именно на этом турнире быть на пике своей формы и завоевать лицензию на Игры. Тот турнир, который проходил в 2021 году в Париже, вообще закончился за месяц до Олимпиады. За один месяц мы должны были дважды быть в лучшей форме, чтобы сначала завоевать лицензию, а потом удачно выступить на Олимпийских играх. Это было очень трудно. Сейчас у нас будет три года, чтобы пройти весь путь к награде заново».


Напомним, что генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк предлагает средневесу шикарные условия и просит не повторять ошибок Дениса Беринчика (15-0, 9 KO).
Источник: life.liga.net Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Хижняк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Интервью
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 15:51
4
Хижняк и его команда получили награды из рук Зеленского
Хижняк и его команда получили награды из рук Зеленского
Бокс Профессиональный бокс
18 августа 09:48
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
5
Красюк: «Хижняку не стоит повторять ошибку Беринчика»
Красюк: «Хижняку не стоит повторять ошибку Беринчика»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 08:12
1
Красюк считает, что Хижняк может добиться высот, которые покорились легендарному Пакьяо
Красюк считает, что Хижняк может добиться высот, которые покорились легендарному Пакьяо
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 23:07
Промоутер Усика раскрыл самый проблемный элемент в боксе Хижняка
Промоутер Усика раскрыл самый проблемный элемент в боксе Хижняка
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 22:16

Новости: Бокс

Выглядит страшно. Боксер забился в угол ринга – и соперник безжалостно его там нокаутировал
Выглядит страшно. Боксер забился в угол ринга – и соперник безжалостно его там нокаутировал
Профессиональный бокс
14:47
Тренер Пакьяо: «Усик может победить Джошуа – Энтони не впечатляет»
Тренер Пакьяо: «Усик может победить Джошуа – Энтони не впечатляет»
Профессиональный бокс
14:47
Хижняк: «У нас будет три года, чтобы пройти весь путь к награде Олимпиады заново»
Хижняк: «У нас будет три года, чтобы пройти весь путь к награде Олимпиады заново»
Аматорский бокс
14:21
Ничем не хуже топовых супертяжей. Владимир Кличко поделился актуальной формой
Ничем не хуже топовых супертяжей. Владимир Кличко поделился актуальной формой
Профессиональный бокс
13:59
Интересный сюжет. Хэй после победы над Фурнье может встретиться с легендарным Льиюсом
Интересный сюжет. Хэй после победы над Фурнье может встретиться с легендарным Льиюсом
Профессиональный бокс
12:58
Пакьяо: «Канело – один из лучших, он многого добился. Его единственный оппонент – он сам»
Пакьяо: «Канело – один из лучших, он многого добился. Его единственный оппонент – он сам»
Профессиональный бокс
12:39
Редкач: «Беринчик говорит о 10 миллионах за бой Лопес – Ломаченко. Кто ему их даст и за что?»
Редкач: «Беринчик говорит о 10 миллионах за бой Лопес – Ломаченко. Кто ему их даст и за что?»
Профессиональный бокс
12:25
Редкач: «Если реванш Ломы с Лопесом состоится, то Теофимо добьет Васю»
Редкач: «Если реванш Ломы с Лопесом состоится, то Теофимо добьет Васю»
Профессиональный бокс
12:07
Роуч: «Боксу нужен бой Пакьяо против Спенса»
Роуч: «Боксу нужен бой Пакьяо против Спенса»
Профессиональный бокс
11:39
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
3
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
5
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
90
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
48
Все новости