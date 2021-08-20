Хижняк: «У нас будет три года, чтобы пройти весь путь к награде Олимпиады заново»

Призер Игр в Токио-2020 намерен и дальше бороться за свою мечту







Александр Хижняк / Фото - НОК Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Александр Хижняк рассказал о том, как пандемия COVID-19 повлияла на его подготовительный процесс к главным спортивным стартам четырехлетия.



«Где мы только не тренировались из-за этой пандемии – и в зале, и на улице, и в гараже. Все делали, чтобы даже в таких условиях не терять зря время и готовиться к Играм. Коронавирус внес свои коррективы хотя бы в отборе на Олимпиаду. В 2020 году мы уже выступали в Лондоне на Европейском олимпийском квалификационном турнире, а здесь его прекращают и делают паузу на год. Мы вообще не понимали, когда же будет этот отбор заново, как готовиться, чтобы именно на этом турнире быть на пике своей формы и завоевать лицензию на Игры. Тот турнир, который проходил в 2021 году в Париже, вообще закончился за месяц до Олимпиады. За один месяц мы должны были дважды быть в лучшей форме, чтобы сначала завоевать лицензию, а потом удачно выступить на Олимпийских играх. Это было очень трудно. Сейчас у нас будет три года, чтобы пройти весь путь к награде заново».



Напомним, что генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк и просит не повторять ошибок Дениса Беринчика (15-0, 9 KO).

Серебряный призер Олимпийских игр в Токиорассказал о том, как пандемия COVID-19 повлияла на его подготовительный процесс к главным спортивным стартам четырехлетия.Напомним, что генеральный директор K2 Promotions предлагает средневесу шикарные условия и просит не повторять ошибок(15-0, 9 KO).