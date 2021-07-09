Без Ломаченко, но с Усиком. Уорд назвал топ-10 лучших боксеров современности
Хочет подраться с Ломой? Редкач объявил о возвращении в легкий вес и не включил Ломаченко в топ-5 боксеров дивизиона
Место в первой пятерке нашлось и Лопесу, и часто подкалываемому Иваном Дэвису
11:07
Ломаченко и Редкач / Фото: fighnews.info
Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO), выступающий в первом полусреднем и полусреднем весах, сообщил в интервью Youtube каналу ESNEWS, что намерен перейти в легкий дивизион. Также Редкач составил свой список лучших легковесов.
Я перехожу в легкий вес. Это моя весовая категория. Топ-5 бойцов легкого веса? Лопес, Райан Гарсия, Девин Хэйни и много молодых бойцов. А, еще Джервонта Дэвис, извините. Все они на одном уровне. Все они хорошие боксеры.
Напомним, что экс-лидер легкого веса Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) после победы в бою с Масайоши Накатани (19-2, 13 KO) поднялся в рейтинге pound-for-pound.