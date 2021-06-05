«Хочу победить с отрывом, никакого минимального преимущества». Накатани верит в триумф над Ломаченко

Японец объяснил, почему завершал карьеру, почему вернулся и почему не боится украинца

Интервью

Стильный Масайоши Накатани / Фото - number.bunshun.jp

Его имя мало кого пугает. Все, что болельщики Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) знали о Масайоши Накатани (19-1, 13 КО) на момент объявления поединка с японцем – это о его бое против Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО). О поражении в той встрече.

Казалось, это набор заведомо проигравшего. Но Накатани в разговоре с number.bunshun.jp отказывается от статуса глубочайшего андердога – он настраивает себя на победу, причем на такую, чтобы после нее ни у кого не возникло вопросов:

«Когда у меня спросили: «Что ты думаешь по поводу боя с Ломаченко?» Я ответил: «Готов!» Мне не нужно было время для раздумий. Моя цель – стать чемпионом мира. Сейчас Ломаченко не является чемпионом. Но я рад, что они выбрали меня, ведь бой с ним может привести меня к титулу».

Накатани – боксер, который вернулся после завершения карьеры. Большинство своих поединков он провел дома, в Японии. Первый выезд за границу – бой в США против Лопеса. Эта встреча должна была определить обязательного претендента на пояс IBF.

Масайоши заставил Теофимо боксировать с ним все 12 раундов. Но без шансов уступил – единогласным решением судей 110:118, 110:118, 109:119.

Еще в начале карьеры в профи японец пообещал себе – уйдет сразу же после первого поражения. Их было достаточно в любителях, в профессионалах боксер не хотел затягивать. Но, оказывается, была еще одна, более будничная причина:

«Почему я завершил карьеру после Лопеса? Я долгое время хотел стать чемпионом мира. После поражения подумал – а что дальше? Сколько денег мне предложат? Мне предложили подраться за пояс OPBF и 200 тысяч иен гонорара (50 тысяч гривен). Это точно достаточно для профессионального боксера? Так что я подумал, что лучше завершить карьеру».

Накатани решил сосредоточиться на том, что во время активной боксерской карьеры было для него лишь подработкой – разработкой веб-сайтов. Однако одна встреча все перевернула.

Как-то Масайоши ужинал с экс-временным чемпионом мира по версии WBA Нобухиро Исидой. И вскоре решил вернуться:

«Мистер Исида сказал мне: «А какая глобально разница между тем, чтобы завершить сейчас или через четыре-пять лет?» Мол, мне уже на тот момент был 31 год, уже поздно, чтобы нормально вливаться в социум. Так что, в целом, потерять еще четыре года – это мало что изменит. И, если так подумать, даже без уверенности в успехе можно предположить, что этот выбор в пользу бокса в дальнейшем поможет в жизни. Так я задумался над возвращением».

В итоге, Накатани получил бой против. Японец получил предложение о поединке за месяц до выхода в ринг – полноценной подготовки не получилось. Позже Масайоши признал, что, хоть и победил, но показал не лучшее свое выступление.

«Вообще я рад, что подрался с Вердехо, сильным боксером. Я понял, что даже если хорошо проявлю себя в Японии, то не смогу выйти на чемпионский бой».

И вот Накатани получил еще один шанс подобраться к чемпионскому поясу. Но для этого ему нужно пройти серьезно испытание. Соперником японца стал двукратный чемпион Олимпийских игр, чемпион мира в трех весовых категориях, боксер, который уже не первый год стабильно входит в топ-10 бойцов рейтинга Р4Р.

Если поначалу это все пугало Масайоши, то сейчас он верит в то, что может победить в поединке даже со столь грозным соперником:

«Ломаченко был великолепен в полулегком и втором полулегком весе. И я думал: «Как я могу побить этого парня?» Но потом я посмотрел несколько его боев и подумал: «Если сделаю вот это, то выиграю». Я пришел к такому выводу еще до того как мы заключили сделку на бой».

Если раньше Накатани говорил о том, что хорошо пробивает левой по корпусу , то сейчас все же признал – его главным оружием является джеб.

Действительно, с антропометрией японца и его 12-сантиметровым перевесом в росте было бы странно не рассчитывать на работу передней рукой на дистанции. Во встрече с Ломаченко этот удар может решить судьбу поединка:

«Хорошо это или плохо, но у меня отличный джеб. Если у меня не получится его использовать, то я проиграю, если получится – выиграю бой. Главное – сделать корректировки после того, как почувствуешь движение соперника. Но мне нравится боксировать с левшами. Как и всегда, я хочу победить с отрывом, никакого минимального преимущества».

Это радует. Очень хочется верить в том, что Накатани действительно настолько хорош, насколько пытается себя показать. Мы не видели Ломаченко в ринге уже девять месяцев, так что было бы хорошо посмотреть на него в поединке с достойным соперником.

Бой Ломаченко – Накатани состоится 26 июня в Лас-Вегасе.