Александр Поветкин завершил карьеру
«Хочу провести выставочный бой. Пусть платят». И Поветкин туда же
Российский супертяжеловес намерен полностью восстановиться после COVID-19
13:03
Александр Поветкин / Фото - sportrbc.ruЭкс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе россиянин Александр Поветкин (36-3-1, 25 КО) заявил, что намерен провести выставочный поединок.
«Почему бы и нет? Пусть платят. Конечно. Я и хочу выступить в таком поединке. Я перенес коронавирус, но уверен, что скоро поправлюсь и все будет нормально».
Накануне Поветкин официально объявил о завершении профессиональной карьеры.
Ранее Поветкин заявлял, что ему бы хотелось провести третий поединок с Диллианом Уайтом.