Холифилд раскрыл причину возвращения в ринг

Эвандер Холифилд / фото - MMA Boxing

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд проведет профессиональный поединок против экс-чемпиона UFC Витора Белфорта 11 сентября в Лос-Анджелесе. Накануне боя 58-летний ветеран в интервью iFL TV рассказал, почему все-таки решил вернуться в ринг.

Сперва мы говорили только лишь о Майке Тайсоне. Других имен в списке не было. Я не обманываю себя. Поэтому рассматривал только тот бой, в котором могу победить. Это правда. Я могу это сделать. Незаконченные дела с Тайсоном? Я так не считаю. Но не удивлюсь, если он так думает. Давайте говорить начистоту. Мы оба — популярные личности, что могло бы сыграть нас на руку.

Не переживаю по поводу ударной мощи Белфорта. В конце концов, я здесь боксер, а не он. Он — боец ММА. Это примерно то же самое, если бы я решил с ним бороться. Я бы на это не пошел. А бокс — это мое поле, моя работа. Знаю, что многие болельщики переживают о моём здоровье. Я их понимаю. Я умею избегать ударов. Знаю, что он крутой. Но он будет играть по моим правилам. Поэтому я должен победить. Я люблю побеждать».