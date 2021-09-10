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Холифилд раскрыл причину возвращения в ринг

Дело не в деньгах или мести
Бокс Профессиональный бокс
09:25
Холифилд раскрыл причину возвращения в ринг
Эвандер Холифилд / фото - MMA Boxing

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд проведет профессиональный поединок против экс-чемпиона UFC Витора Белфорта 11 сентября в Лос-Анджелесе. Накануне боя 58-летний ветеран в интервью iFL TV рассказал, почему все-таки решил вернуться в ринг.

«Подписался на этот бой, так как знаю, что могу победить. Чувствую себя круто, я в отличной форме. Да, мне уже 58. Но поскольку никаких плохих привычек у меня нет, то не сравнивайте меня с другими 58-летними ветеранами. Я вернулся, так как все еще могу этим заниматься».

Сперва мы говорили только лишь о Майке Тайсоне. Других имен в списке не было. Я не обманываю себя. Поэтому рассматривал только тот бой, в котором могу победить. Это правда. Я могу это сделать. Незаконченные дела с Тайсоном? Я так не считаю. Но не удивлюсь, если он так думает. Давайте говорить начистоту. Мы оба — популярные личности, что могло бы сыграть нас на руку.

Не переживаю по поводу ударной мощи Белфорта. В конце концов, я здесь боксер, а не он. Он — боец ММА. Это примерно то же самое, если бы я решил с ним бороться. Я бы на это не пошел. А бокс — это мое поле, моя работа. Знаю, что многие болельщики переживают о моём здоровье. Я их понимаю. Я умею избегать ударов. Знаю, что он крутой. Но он будет играть по моим правилам. Поэтому я должен победить. Я люблю побеждать».

Онлайн-трансляция боя Белфорт – Холифилд.

Напомним, комментировать встречу будет бывший президент США.

Антон Кривенко
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Теги

Витор Белфорт Эвандер Холифилд

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