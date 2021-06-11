Хорватский нокаутер: «Сейчас никто не боксирует так хорошо, как Усик»

Александр Усик / фото - HBO

Хорватский проспект супертяжелого веса Ален Бабич (6-0, 6 КО) поделился мнением о предстоящем поединке Александра Усика (18-0, 13 КО) против чемпиона мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Боксер верит в шансы украинца завоевать пояса WBO/WBA/IBF.

Люди не знают, каково это – быть в ринге с таким оппонентом. У меня есть опыт нахождения в ринге со многими олимпийцами. Это неудобно, они все оценивают. Они как роботы.

Я действительно считаю, что Усик может сделать бой очень неудобным для Джошуа. Мы не знаем, как отреагирует Джошуа – расстроится ли он, станет лучше или хуже. Это очень интересный бой».