Стало известно, где пройдет третий бой Фьюри и Уайлдера
Хорватский супертяж: «Фьюри отправил Уайлдера на пенсию примерно два года назад»
Бабич дает небольшие шансы американцу на победу в поединке с британцем
15:38
Фьюри против Уайлдера / Фото: Reuters / Steve Marcus
Хорватский проспект супертяжелого веса Ален Бабич (6-0, 6 KO) в интервью Youtube
каналу Boxing Social заявил, что американский панчер Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) не сможет взять реванш у обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO).
Я не знаю, что Уайлдер может сделать иначе. Я думаю, что этот бой будет таким же, как и предыдущий. Мне кажется, что Фьюри лишил Уайлдера его бокса. Тайсон отправил его на пенсию примерно на два года. Я думаю, что Фьюри действительно просчитал Уайлдера, поэтому у него не будет никаких проблем.
Конечно же, у Уайлдера есть правая рука, но это просто шанс. Есть шанс примерно в пять процентов, что он донесет этот удар.
Напомним, что Бабич назвал Александра Усика (18-0, 13 KO) лучшим боксером.