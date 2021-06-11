Хорватский супертяж: «Фьюри отправил Уайлдера на пенсию примерно два года назад»

Фьюри против Уайлдера / Фото: Reuters / Steve Marcus

Хорватский проспект супертяжелого веса Ален Бабич (6-0, 6 KO) в интервью Youtube каналу Boxing Social заявил, что американский панчер Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) не сможет взять реванш у обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO).



Конечно же, у Уайлдера есть правая рука, но это просто шанс. Есть шанс примерно в пять процентов, что он донесет этот удар.