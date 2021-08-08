Хосе Бенавидес рассказал, как его сын победит Альвареса

Дэвид Бенавидес / фото - Getty Images

Американский тренер Хосе Бенавидес-старший объяснил, почему все соперники чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO во втором среднем весе Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО), проигрывают ему, а также рассказал, как его сын Дэвид Бенавидес (24-0, 21 KO) будет действовать в бою с мексиканцем.

Специалиста цитирует портал boxing247.com:

Мой сын очень хороший боксер. Мы собираемся использовать джеб и заставить Альвареса отступать назад. Если вы посмотрите внимательно за действиями Сауля, то он делает выпад передней ногой, перед тем как нанести сильный удар. Мы хотим попытаться использовать это во время поединка.

Также я считаю, что соперники Альвареса не использовали удары по корпусу. Мы должны это делать, так как он не слишком хорошо защищает свой корпус, а все почему-то охотятся за головой в бою с ним».