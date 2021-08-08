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Хосе Бенавидес рассказал, как его сын победит Альвареса

Американский тренер объяснил, почему все соперники Канело проигрывают ему
Бокс Профессиональный бокс
14:50
Хосе Бенавидес рассказал, как его сын победит Альвареса
Дэвид Бенавидес / фото - Getty Images

Американский тренер Хосе Бенавидес-старший объяснил, почему все соперники чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO во втором среднем весе Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО), проигрывают ему, а также рассказал, как его сын Дэвид Бенавидес (24-0, 21 KO) будет действовать в бою с мексиканцем.

Специалиста цитирует портал boxing247.com

«Все бойцы ведут не правильный бой, когда оказываются с ним в ринге. Они думают только о том, чтобы не попасть под его удар. Перед боем они выходят уже напуганными. С Дэвидом будет все по-другому. Здесь нет секретов. Дэвид будет идти вперед, и наносить много ударов. Другими словами делать то, что делает всегда.

Мой сын очень хороший боксер. Мы собираемся использовать джеб и заставить Альвареса отступать назад. Если вы посмотрите внимательно за действиями Сауля, то он делает выпад передней ногой, перед тем как нанести сильный удар. Мы хотим попытаться использовать это во время поединка.

Также я считаю, что соперники Альвареса не использовали удары по корпусу. Мы должны это делать, так как он не слишком хорошо защищает свой корпус, а все почему-то охотятся за головой в бою с ним».

Дэвид Бенавидес хочет встретиться с Калебом Плантом (21-0, 12 КО).

Рене Тер Велде
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Теги

Хосе Бенавидес Давид Бенавидес Сауль Альварес

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