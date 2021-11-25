Хргович хочет провести бои с Фьюри и Усиком в 2022 году
Непобежденный хорватский супертяжеловес Филип Хргович (13-0, 11 КО) планирует в следующем году провести бой либо с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри
(31-0-1, 22 КО), либо с победителем боя между обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 21 КО).
«Я готов драться со всеми – с Тайсоном Фьюри, Александром Усиком и Энтони Джошуа. Я бы хотел, чтобы эти бои состоялись в 2022 году. Я буду более счастливым, испытав себя против этих боксеров. Но я не уверен, что эти бои можно организовать.
Если мне скажут дольше ждать эти поединки, то в супертяжелом весе есть много других бойцов, с которыми можно подраться, чтобы затем провести бой против Тайсона Фьюри или Александра Усика. Есть ряд боксеров, которые стоят ниже топов, но нравятся мне. Так что если не получится устроить большие бои, то я с удовольствием соглашусь подраться с бойцами, находящимися ниже лидеров».
Напомним, 4 декабря Хргович проведет в США поединок против Скотта Александера.