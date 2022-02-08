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Хргович наконец получил соперника, с которым определит обязательного претендента для Усика

Чжилей согласился драться с хорватом
Бокс Профессиональный бокс
08:43
Хргович наконец получил соперника, с которым определит обязательного претендента для Усика
Фото: Matchroom

Супертяж Филип Хргович (14-0, 12 KO) может подраться с Чжаном Чжилеем (23-0-1, 18 KO), сообщил инсайдер Дэн Рафаэль. Хорват и китаец должны определить обязательного претендента на пояс IBF, которым в данный момент владеет Александр Усик (19-0, 13 KO):

Чжан Чжилей принял поединок с Филипом Хрговичем за звание обязательного претендента на пояс IBF, которым владеет Александр Усик. Уже ведутся переговоры. Если дело дойдет до промоутерских торгов (маловероятно, ведь оба бойца Matchroom) распределение будет 60 на 40 в пользу Хрговича.

Ранее от боя с Хрговичем отказались Энди Руис-младшийМурат ГассиевЛуис ОртисДжозеф Паркер.

Олег Шумейко-младший
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Филип Хргович Чжан Чжилей

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