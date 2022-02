Хргович наконец получил соперника, с которым определит обязательного претендента для Усика

Фото: Matchroom

Супертяж Филип Хргович (14-0, 12 KO) может подраться с Чжаном Чжилеем (23-0-1, 18 KO), сообщил инсайдер Дэн Рафаэль. Хорват и китаец должны определить обязательного претендента на пояс IBF, которым в данный момент владеет Александр Усик (19-0, 13 KO):



If it goes to a purse bid (unlikely, given Matchroom is involved with both fighters) Hrgovic gets the better of a 60-40 split. https://t.co/YTmPJFVw6t