Хргович может провести бой с Чжаном Чжилеем за статус претендента IBF
Хргович наконец получил соперника, с которым определит обязательного претендента для Усика
Чжилей согласился драться с хорватом
08:43
Фото: Matchroom
Супертяж Филип Хргович (14-0, 12 KO) может подраться с Чжаном Чжилеем (23-0-1, 18 KO), сообщил инсайдер Дэн Рафаэль. Хорват и китаец должны определить обязательного претендента на пояс IBF, которым в данный момент владеет Александр Усик (19-0, 13 KO):
Чжан Чжилей принял поединок с Филипом Хрговичем за звание обязательного претендента на пояс IBF, которым владеет Александр Усик. Уже ведутся переговоры. Если дело дойдет до промоутерских торгов (маловероятно, ведь оба бойца Matchroom) распределение будет 60 на 40 в пользу Хрговича.
If it goes to a purse bid (unlikely, given Matchroom is involved with both fighters) Hrgovic gets the better of a 60-40 split. https://t.co/YTmPJFVw6t— Dan Rafael (@DanRafael1) February 7, 2022
Ранее от боя с Хрговичем отказались Энди Руис-младший, Мурат Гассиев, Луис Ортис, Джозеф Паркер.
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