Филип Хргович выиграл у Эмира Ахматовича. Как это было
Хргович вызвал на поединок лучшего супертяжеловеса Китая
Филип также готов подраться с Луисом Ортисом
17:58
Филип Хргович / Фото: Boxing Scene
Хорватский проспект супертяжёлого веса 29-летний Филип Хргович (14-0, 12 КО) вызвал на поединок китайца Жилея Жанга (23-0-1, 18 КО).
«Вперёд, Жанг. Я думаю, он сказал это в день боя, а на следующий день, как только проснулся, сказал: «Боже, что же я наговорил?» Думаю, он передумает и очень быстро. Будем надеяться, что нет, он ответит за свои слова и этот поединок мы организуем следующим.
Жанг, постарайся стать немного побыстрее, иначе этот бой будет неинтересным. Если ты будешь таким же медленным, бой получится скучным.
Думаю, что Ортис побьёт Чарльза Мартина. Для меня это также был бы великолепный бой. С победителем этого боя поединок вышел бы даже лучше, нежели с Жилеем Жангом».
Напомним, ранее Хргович нокаутировал Эмира Ахматовича.
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