Хргович вызвал на поединок лучшего супертяжеловеса Китая

Филип Хргович / Фото: Boxing Scene

Хорватский проспект супертяжёлого веса 29-летний Филип Хргович (14-0, 12 КО) вызвал на поединок китайца Жилея Жанга (23-0-1, 18 КО).



Жанг, постарайся стать немного побыстрее, иначе этот бой будет неинтересным. Если ты будешь таким же медленным, бой получится скучным.

Думаю, что Ортис побьёт Чарльза Мартина. Для меня это также был бы великолепный бой. С победителем этого боя поединок вышел бы даже лучше, нежели с Жилеем Жангом».