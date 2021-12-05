Хргович вызвал на поединок лучшего супертяжеловеса Китая

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 35
Сейчас 2
Сегодня 27
Завтра 12
Футбол (19 событий из 25) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Вест Хэм - Челси 3:2 Окончен
17:00 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Окончен
19:30 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Марсель - Брест 1:2 Окончен
20:00 Лилль - Труа 2:1 Окончен
22:00 Ланс - ПСЖ 1:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Байер - Гройтер Фюрт 7:1 Окончен
19:30 Боруссия Дортмунд - Бавария 2:3 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Милан - Салернитана 2:0 Окончен
19:00 Рома - Интер 0:3 Окончен
21:45 Наполи - Аталанта 2:3 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Севилья - Вильярреал 1:0 Окончен
17:15 Барселона - Бетис 0:1 Окончен
19:30 Атлетико - Мальорка 1:2 Окончен
22:00 Реал Сосьедад - Реал 0:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Верес - Динамо 0:3 Окончен
15:00 Александрия - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Рух - Ворскла 0:0 Окончен
19:30 Металлист-1925 - Колос 0:1 Окончен
Хоккей (6 событий из 13) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Сан-Хосе Шаркс 1:0 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Нью-Джерси Дэвилз 8:4 Окончен
04:30 Аризона Койотис - Вегас Голден Найтс 1:7 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Калгари Флэймс 3:4 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Эдмонтон Ойлерс 4:3 Окончен
20:00 Флорида Пантерс - Сент-Луис Блюз 4:3 Окончен
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Индиана Пэйсерс - Майами Хит 104:113 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Кливленд Кавальерс 101:116 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Филадельфия Севенти Сиксерс 96:98 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Миннесота Тимбервулвс 110:105 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Орландо Мэджик 118:116 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Нью-Орлеан Пеликанс 91:107 Окончен
04:00 Юта Джаз - Бостон Селтикс 137:130 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Финикс Санс 118:96 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Лос-Анджелес Клипперс 115:119 Окончен
20:00 Нью-Йорк Никс - Денвер Наггетс 99:113 Окончен
Футбол (2 события из 5) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Астон Вилла - Лестер 1:1 1-й тайм
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Александрия - Минай 3:0 Окончен
Футбол (11 событий из 25) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Окончен
16:00 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Окончен
18:30 Астон Вилла - Лестер 1:1 1-й тайм
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Монако - Мец 4:0 Окончен
21:45 Бордо - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Штутгарт - Герта 2:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Ювентус - Дженоа -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Сельта - Валенсия -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Заря - Ингулец 1:0 Окончен
17:00 Александрия - Минай 3:0 Окончен
19:30 Десна - ФК Мариуполь -:- Запланирован
Хоккей (9 событий из 10) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Тампа-Бэй Лайтнинг 2:3 Окончен
02:00 Детройт Ред Уингс - Нью-Йорк Айлендерс 4:3 Окончен
02:00 Миннесота Уайлд - Торонто Мейпл Лифс 4:3 Окончен
02:00 Нэшвилл Предаторс - Монреаль Канадиенс 4:3 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Колорадо Эвеланш 5:5 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Коламбус Блу Джекетс 3:1 Окончен
02:30 Каролина Харрикейнс - Баффало Сэйбрс 6:2 Окончен
03:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Чикаго Блэкхокс 3:2 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Питтсбург Пингвинс 1:4 Окончен
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Бруклин Нетс - Чикаго Буллз 107:111 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Майами Хит 124:102 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Мемфис Гриззлис 90:97 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Сан-Антонио Сперс 107:112 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бостон Селтикс 117:145 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс 104:99 Окончен
22:30 Кливленд Кавальерс - Юта Джаз -:- Запланирован
Футбол (3 события из 5) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Эвертон - Арсенал -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Хетафе - Атлетик -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 СК Днепр-1 - Черноморец -:- Запланирован
Хоккей (6 событий из 16) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Филадельфия Флайерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
01:00 Коламбус Блу Джекетс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
03:00 Эдмонтон Ойлерс - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
03:00 Виннипег Джетс - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Атланта Хоукс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
01:00 Торонто Рэпторс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
02:00 Хьюстон Рокетс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован

Хргович вызвал на поединок лучшего супертяжеловеса Китая

Филип также готов подраться с Луисом Ортисом

Бокс Профессиональный бокс
17:58
Хргович вызвал на поединок лучшего супертяжеловеса Китая
Филип Хргович / Фото: Boxing Scene

Хорватский проспект супертяжёлого веса 29-летний Филип Хргович (14-0, 12 КО) вызвал на поединок китайца Жилея Жанга (23-0-1, 18 КО).

«Вперёд, Жанг. Я думаю, он сказал это в день боя, а на следующий день, как только проснулся, сказал: «Боже, что же я наговорил?» Думаю, он передумает и очень быстро. Будем надеяться, что нет, он ответит за свои слова и этот поединок мы организуем следующим.

Жанг, постарайся стать немного побыстрее, иначе этот бой будет неинтересным. Если ты будешь таким же медленным, бой получится скучным.

Думаю, что Ортис побьёт Чарльза Мартина. Для меня это также был бы великолепный бой. С победителем этого боя поединок вышел бы даже лучше, нежели с Жилеем Жангом».

Напомним, ранее Хргович нокаутировал Эмира Ахматовича.

Источник: fightnews.info Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Филип Хргович Чжан Чжилей

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Огромный нокаутер Хргович жестко забил своего соперника
Огромный нокаутер Хргович жестко забил своего соперника
Бокс Профессиональный бокс
07:34
Филип Хргович выиграл у Эмира Ахматовича. Как это было
Филип Хргович выиграл у Эмира Ахматовича. Как это было
Бокс Профессиональный бокс
03:55
Из-за боя Камбосос – Лопес вы могли это пропустить. Лучший супертяж Китая уничтожил соперника – того водило по рингу словно пьяного
Из-за боя Камбосос – Лопес вы могли это пропустить. Лучший супертяж Китая уничтожил соперника – того водило по рингу словно пьяного
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 23:05
2
Хргович хочет провести бои с Фьюри и Усиком в 2022 году
Хргович хочет провести бои с Фьюри и Усиком в 2022 году
Бокс Профессиональный бокс
25 ноября 10:48
Надежда китайского бокса: «Усик – отличный боец, обладающий уникальным стилем»
Надежда китайского бокса: «Усик – отличный боец, обладающий уникальным стилем»
Бокс Профессиональный бокс
23 ноября 10:59

Новости: Бокс

Головкин высказался о завершении карьеры
Головкин высказался о завершении карьеры
Профессиональный бокс
18:35
Хргович вызвал на поединок лучшего супертяжеловеса Китая
Хргович вызвал на поединок лучшего супертяжеловеса Китая
Профессиональный бокс
17:58
Портер: «90 процентов, что я не возобновлю карьеру»
Портер: «90 процентов, что я не возобновлю карьеру»
Профессиональный бокс
17:40
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Профессиональный бокс
17:20
Лопес: «Я почти умер за людей, которым нет до нас дела»
Лопес: «Я почти умер за людей, которым нет до нас дела»
Профессиональный бокс
16:50
Стало известно на сколько выбыл Гассиев после перелома руки
Стало известно на сколько выбыл Гассиев после перелома руки
Профессиональный бокс
15:40
BoxRec вернул Дэвиса в рейтинг легковесов и ради него сместил с первого места Ломаченко
BoxRec вернул Дэвиса в рейтинг легковесов и ради него сместил с первого места Ломаченко
Профессиональный бокс
15:33
Усик назвал самого сложного соперника в карьере
Усик назвал самого сложного соперника в карьере
Профессиональный бокс
14:57
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
Профессиональный бокс
14:52
Все новости

Популярные новости

Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 21:43
16
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 13:25
11
Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 09:24
«Чемпион по жизни». Лопес продолжает нести какую-то ахинею после поражения Камбососу
«Чемпион по жизни». Лопес продолжает нести какую-то ахинею после поражения Камбососу
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 17:24
3
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
29 ноября 18:19
3
Портер: «Не нужно было брать интервью у Лопеса после проигрыша»
Портер: «Не нужно было брать интервью у Лопеса после проигрыша»
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 22:25
5
Все новости

Анонсы

Чемпионат мира по прыжкам в воду. Юноши. День 4. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат мира по прыжкам в воду. Юноши. День 4. Видео трансляция
17:00
Турнир по ММА – Спартак Fight Challenge 3. Видео трансляция
WEB
TV
Турнир по ММА – Спартак Fight Challenge 3. Видео трансляция
18:00
Кубок Азовского моря. «Мариуполь» – «Донбасс». Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. «Мариуполь» – «Донбасс». Видео трансляция
18:25
Очередное испытание для Шевченко. «Ювентус» – «Дженоа». Онлайн трансляция
WEB
Очередное испытание для Шевченко. «Ювентус» – «Дженоа». Онлайн трансляция
21:45
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
TV
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
23:40
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
6 декабря 05:00
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
WEB
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
6 декабря 06:00
Лига чемпионов. «Лейпциг» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Лейпциг» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
7 декабря 19:45
Лига чемпионов. «Шахтер» – «Шериф». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Шахтер» – «Шериф». Онлайн трансляция
7 декабря 22:00
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Динамо». Онлайн трансляция
8 декабря 22:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
10 декабря 20:40
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
11 декабря 15:50
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
11 декабря 18:45
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
11 декабря 23:00
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
WEB
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
12 декабря 04:30
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
WEB
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
12 декабря 05:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
WEB
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
12 декабря 14:55
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
12 декабря 19:40