Олимпийский чемпион принял бой с Хрговичем, победитель которого сразится с Усиком
Хргович: «Йока официально принял вызов на бой со мной»
Хорватский супертяжеловес эмоционально высказался по поводу решения чемпиона Рио-2016
14 января 11:42
Филип Хргович / Фото - boxingnews24Непобежденный хорватский супертяжеловес Филипп Хргович (13-0, 11 KO) в Instagram прокомментировал решение олимпийского чемпиона Рио-2016 француза Тони Йоки (11-0, 9 КО) провести очный поединок за звание претендента на пояс IBF.
«Это начало. Тони Йока официально принял вызов, чтобы сразиться со мной в финальном поединке за статус претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе. Поехали».
Йока 15 января должен был провести поединок против Мартина Баколе. Однако, бой отложили из-за решения властей Франции ограничить массовые события из-за распространения коронавируса.
Напомним, ранее от претендентского боя с Хрговичем отказались кубинец Луис Ортис и новозеландец Джозеф Паркер.