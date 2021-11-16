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Тема дняДвое игроков «Шахтера» отсеялись. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Боснии
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Хук о бое Фьюри – Усик: «Тайсон испытывает проблемы в боях с маленькими оппонентами»

Марко уверен, что украинец может побить британца

Бокс Профессиональный бокс
17:44
Хук о бое Фьюри – Усик: «Тайсон испытывает проблемы в боях с маленькими оппонентами»
Марко Хук / Фото: T-Online

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Марко Хук в эфире Матч ТВ высказался о потенциальном поединке чемпионов супертяжелого дивизиона Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Александра Усика (19-0, 13 КО).

#Фьюри силен. Я не знаю, как закончится этот поединок. Но не будем забывать и про такой факт: Фьюри испытывает проблемы в боях с маленькими соперниками. Ему с крупными драться проще. И я считаю, что Усик может его победить».

Напомним, Хук признался, что убедил своего друга поставить 150 тысяч евро на победу Усика над Энтони Джошуа.

Карен Агабекян
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Теги

Тайсон Фьюри Александр Усик Марко Хук

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