Хук о бое Фьюри – Усик: «Тайсон испытывает проблемы в боях с маленькими оппонентами»

Марко уверен, что украинец может побить британца





Марко Хук / Фото: T-Online

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Марко Хук в эфире Матч ТВ высказался о потенциальном поединке чемпионов супертяжелого дивизиона Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Александра Усика (19-0, 13 КО).



#Фьюри силен. Я не знаю, как закончится этот поединок. Но не будем забывать и про такой факт: Фьюри испытывает проблемы в боях с маленькими соперниками. Ему с крупными драться проще. И я считаю, что Усик может его победить».

Напомним, Хук признался, что убедил своего друга поставить 150 тысяч евро на победу Усика над Энтони Джошуа.