Хук: «У меня украли победу в боях с Поветкиным и Лебедевым»

Марко Хук / Фото: Boxen.de

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Марко Хук в эфире Матч ТВ заявил, что в поединке с россиянами Александром Поветкиным и Денисом Лебедевым судьи украли у него победу.



После поединка с Лебедевым я предложил провести второй бой. Меня все в мире знают как боксера, который дерется со всеми и никого не избегал. Я предлагал второй бой Лебедеву, но не знаю, как далее сложилась ситуация. А в бою с Поветкиным 100%, что я выиграл».