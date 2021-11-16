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Тема дняДвое игроков «Шахтера» отсеялись. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Боснии
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Хук: «У меня украли победу в боях с Поветкиным и Лебедевым»

Марко отметил, что Лебедев так и не согласился на реванш

Бокс Профессиональный бокс
19:30
Хук: «У меня украли победу в боях с Поветкиным и Лебедевым»
Марко Хук / Фото: Boxen.de

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Марко Хук в эфире Матч ТВ заявил, что в поединке с россиянами Александром Поветкиным и Денисом Лебедевым судьи украли у него победу.

«Я выиграл бой с Лебедевым. Давайте тогда поговорим о моем поединке с Поветкиным. У меня было всего 15 боев по любителям, а посмотрите на регалии Поветкина. И в этом бою украли победу.

После поединка с Лебедевым я предложил провести второй бой. Меня все в мире знают как боксера, который дерется со всеми и никого не избегал. Я предлагал второй бой Лебедеву, но не знаю, как далее сложилась ситуация. А в бою с Поветкиным 100%, что я выиграл».

Напомним, Хук также заявил, что Александр Усик может выиграть у Тайсона Фьюри.

Карен Агабекян
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Теги

Денис Лебедев Александр Поветкин Марко Хук

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