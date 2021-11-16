Рябинский: «Я категорически против возвращения Поветкина»
Хук: «У меня украли победу в боях с Поветкиным и Лебедевым»
Марко отметил, что Лебедев так и не согласился на реванш
19:30
Марко Хук / Фото: Boxen.de
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Марко Хук в эфире Матч ТВ заявил, что в поединке с россиянами Александром Поветкиным и Денисом Лебедевым судьи украли у него победу.
«Я выиграл бой с Лебедевым. Давайте тогда поговорим о моем поединке с Поветкиным. У меня было всего 15 боев по любителям, а посмотрите на регалии Поветкина. И в этом бою украли победу.
После поединка с Лебедевым я предложил провести второй бой. Меня все в мире знают как боксера, который дерется со всеми и никого не избегал. Я предлагал второй бой Лебедеву, но не знаю, как далее сложилась ситуация. А в бою с Поветкиным 100%, что я выиграл».
Напомним, Хук также заявил, что Александр Усик может выиграть у Тайсона Фьюри.