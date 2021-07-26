Хьюи Фьюри взвесил шансы Усика и Джошуа в предстоящем бою

Британец аргументировал свой выбор

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Хьюи Фьюри в интервью YouTube-каналу Pep Talk UK заявил, что действующего чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) ждет тяжелый поединок с обязательным претендентом на пояс WBO Александром Усиком (18-0, 13 KO).

По мнению британского боксера, у его соотечественника и украинца будут равные шансы в противостоянии, запланированном на 25 сентября.

«Если честно, я думаю, что это будет сложный бой. Безусловно, Джошуа крупнее и мощнее, но Усик - ловкий левша, из-за чего Энтони придется тяжело потрудиться. Тем более, что у Усика очень хорошо работают ноги, его нельзя недооценивать. Я оцениваю шансы как 50 на 50. Джошуа существенно прибивал в своих предыдущих боях, так что это очень хорошее противостояние».

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