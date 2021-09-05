Хьюз: «Не говорите меня, что я недостаточно известен для боя с Хэйни»

Британец бросил вызов именитому американцу

Макси Хьюз / фото - fightnews.info

Британский боец легкого веса (до 61.2 кг) Макси Хьюз (24-5-2, 5 KO), на минувших выходных в Лидсе перебоксировавший мексиканца Джованни Страффона (24-4-1, 17 KO), считает, что мог бы стать претендентом на бой с раскрученным американцем Дэвином Хэйни (26-0-0, 15 KO).

Хьюза цитирует ресурс yorkshirepost.co.uk:

«Давай же, Дэвин. Я знаю, что ты не можешь найти соперника. И я не хочу слышать о том, что у меня недостаточно большое имя. Эдди Хирн сказал, что эту возможность мог получить Страффон, но я сводил его в школу. Дэвин Хэйни, я был бы рад стать твоим соперником. Если ты все еще ищешь его, то не говори, что я неизвестен, потому что я приду, чтобы устроить драку».

Эдди Хирн рассказал, когда и с кем проведет следующий поединок Дэвин Хэйни.