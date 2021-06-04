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Китайский супертяжеловес, который хотел драться с Джошуа, выступит в андеркарте у Лопеса

Противостоять азиату будет Дaниэль Марц
Бокс Профессиональный бокс
22:11
Китайский супертяжеловес, который хотел драться с Джошуа, выступит в андеркарте у Лопеса
Чжан Чжилей / фото - Essentially Sports

19 июня в Майами, США, состоится первая защита поясов WBA/WBO/IBF в легкой весовой категории Теофимо Лопесом (16-0, 13 КО). Американцу будет противостоять австралиец Джорджа Камбосос (19-0, 10 КО). XSPORT проведет онлайн-трансляцию этого боя.

В андеркарте поединка легковесов другой непобежденный боксер из Китая Чжан Чжилей (21-0-1, 17 КО) также вернется в ринг. Азиат подерется против Даниэля Марта (20-9-1, 17 КО). Топ-проспект первого среднего дивизиона Чарльз Конуэлл (14-0, 11 КО) выйдет в ринг против Марка Делуки (27-2, 15 КО).Бывший претендент на титул Уилли Монро-младший (24-3, 6 КО) в рамках среднего веса встретится с нокаутером из Колумбии Хуаном де Анхелем (22-13-1, 20 КО).

Чжилей ранее заявлял, что намерен подраться против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). После последнего боя Чжана пришлось госпитализировать.

Антон Кривенко
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Теги

Теофимо Лопес Чжан Чжилей Джордж Камбосос

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