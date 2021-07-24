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Кличко стоя на пьедестале передал послание украинским спортсменам: «Посылаем силу воли в Токио к олимпийцам»
Экс-чемпион мира побеждал и на Олимпиаде
13:52
Фото: AFP
Бывший чемпион мира Владимир Кличко передал послание украинским спортсменам на Олимпийских играх в Токио, стоя на пьедестале.
«Историческое место дает вам глубокое понимание важности спорта. Олимпийский огонь продолжает гореть. Пришло время спортсменам сиять. Ваша воля к победе привела вас сюда. Это ваш момент пожинать плоды и принять вызов.
Посылаем силу воли в Токио к олимпийцам».
У Кличко есть золотая медаль Олимпийских игр. Он стал первым на соревнованиях в 1996-м году в Атланте.
Накануне, первую медаль для Украины завоевала Дарья Белодед.