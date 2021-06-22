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Климас: «Большинство попаданий Лопеса по Ломаченко приходилось вскользь»

Менеджер верен, что ничья была бы справедливым решением

Бокс Профессиональный бокс
08:59
Климас: «Большинство попаданий Лопеса по Ломаченко приходилось вскользь»
Эгис Климас и Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Менеджер экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) Эгис Климас в документальном фильме RELOADED: Vasiliy Lomachenko заявил, что Теофимо Лопес (16-0, 13 КО) не заслужил победы в поединке с его подопечным.

«Мы много раз пересматривали тот бой в замедленной съемке. В общем Теофимо ни разу серьезно не достал «Лому». Он выбросил больше ударов, пару раз попал, но большинство его попаданий приходилось вскользь. Так было до 12 раунда, где он хорошо себя показал.

Конечно, поражение – это поражение, но у меня на уме только судейские записки. Перед боем мы сказали, чтобы не было судей из штата Нью-Йорк, поскольку Лопес оттуда родом. Но мы увидели Джули Ледерман из Нью-Йорка, и сказали, что не хотим, чтобы она была судьей. Думаю, что она знала об этом и, вероятно, отомстила нам.

Справедливым решением было дать ничью. После 10 раундов счет был 5-5. 11-й раунд взял Ломаченко, 12-й - Теофимо. Это ничья, но судьи решили иначе. Мы не можем вернуть время назад, и поэтому нам нужно двигаться дальше».

Напомним, Ломаченко ранее объяснил почему начал включаться и активно работать лишь во второй половине боя.

27 июня Ломаченко в Лас-Вегасе проведет поединок против японца Масаеши Накатани. Онлайн трансляция будет доступна на портале XSPORT.ua.

Карен Агабекян
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Эгис Климас Теофимо Лопес Василий Ломаченко

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