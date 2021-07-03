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Чемпион WBA видит Ломаченко фаворитом в реванше с Лопесом: «Я все еще считаю его одним из крутых заср*нцев»

Крису Колберту понравилось выступление украинца в бою с Накатани
Бокс Профессиональный бокс
14:30
Чемпион WBA видит Ломаченко фаворитом в реванше с Лопесом: «Я все еще считаю его одним из крутых заср*нцев»
Фото: AP Photo

Временный чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе Крис Колберт в интервью ютуб-каналу FightHype.com заявил, что ему понравилось выступление Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) в бою с Масаеши Накатани (19-2, 13 KO). Американский боксер считает, что если украинец подойдет к потенциальному реваншу с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) без травм, то будет фаворитом, несмотря на поражение в первом поединке.

«Я считаю, что Лома показал доминирующее выступление. Что касается его реванша с Теофимо, я выберу Ломаченко, как и в первом бою. Впрочем, Лопес удивил и шокировал меня.

Но мы не можем сказать, что Ломаченко выдумал травму. Ты не можешь выдумать операцию. Тебе не сделают операцию, потому что ты сказал: «Прооперируйте меня, ведь я хочу действовать так, будто у меня была травма». Это показывает, что травма сыграла свою роль, и я все еще считаю Ломаченко одним из крутых заср*нцев».

Расс Анбер рассказал о рассечении, которое украинец получил в первом раунде поединка против Масаеши Накатани.

Рене Тер Велде
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Теги

Ломаченко - Накатани Теофимо Лопес Василий Ломаченко Масаеши Накатани

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