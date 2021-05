Команда Фьюри хочет купить Уайлдера, чтобы тот ушел в сторону и не мешал бою с Джошуа. Но тот не согласится

Уайлдер взял Фьюри в заложники / Фото - Sky Sports

Утро вторника поразило шокирующей новостью всех любителей бокса: поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри не будет. Всему виной Деонтей Уайлдер, который ранее обратился в суд из-за срыва третьего боя с «Цыганским королем» и теперь получил положительное для себя решение. Арбитражный суд постановил: Уайлдер и Фьюри должны провести третий бой, прописанный в контракте реванша бойцов, не позже 15-го сентября.

Фьюри и Джошуа должны были встретиться в Саудовской Аравии 14-го августа. Оба поединка никак не впишутся в график…

Американский промоутер Фьюри Боб Арум был очень разочарован решением, но все еще надеется усидеть на двух стульях. 89-летний менеджер считает, что с Уайлдером можно договориться для отсрочки поединка с Фьюри, чтобы провести в срок бой против Джошуа.

Понятно, это все не бесплатно, но Арум и не собирается экономить. Промоутер готов заплатить от 10-ти до 20-ти миллионов долларов Уайлдеру, чтобы он на время отошел в сторону.

Bob Arum calls the arbitrators ruling on Fury-Wilder a "preposterous decision." Says the plan is to move ahead with Fury-Joshua in August and try to sell Wilder on facing the winner in November/December.