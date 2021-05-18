Команда Фьюри хочет купить Уайлдера, чтобы тот ушел в сторону и не мешал бою с Джошуа. Но тот не согласится

Американца уже один раз обманули, он больше не поведется

Мнение

Уайлдер взял Фьюри в заложники / Фото - Sky Sports

Утро вторника поразило шокирующей новостью всех любителей бокса: поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри не будет. Всему виной Деонтей Уайлдер, который ранее обратился в суд из-за срыва третьего боя с «Цыганским королем» и теперь получил положительное для себя решение. Арбитражный суд постановил: Уайлдер и Фьюри должны провести третий бой, прописанный в контракте реванша бойцов, не позже 15-го сентября.

Фьюри и Джошуа должны были встретиться в Саудовской Аравии 14-го августа. Оба поединка никак не впишутся в график…

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри / Фото - ESPN

Американский промоутер Фьюри Боб Арум был очень разочарован решением, но все еще надеется усидеть на двух стульях. 89-летний менеджер считает, что с Уайлдером можно договориться для отсрочки поединка с Фьюри, чтобы провести в срок бой против Джошуа.

Понятно, это все не бесплатно, но Арум и не собирается экономить. Промоутер готов заплатить от 10-ти до 20-ти миллионов долларов Уайлдеру, чтобы он на время отошел в сторону.

Bob Arum calls the arbitrators ruling on Fury-Wilder a "preposterous decision." Says the plan is to move ahead with Fury-Joshua in August and try to sell Wilder on facing the winner in November/December. — Chris Mannix (@SIChrisMannix) May 17, 2021

Арум может раскошелиться учитывая огроменный 155-миллионный гонорар боя Фьюри и Джошуа. Какие-то 10 миллионов из этой суммы – сущий пустяк.

Другое дело, согласится ли на это Уайлдер? Несомненно, американец знает, что его будут пытаться купить за копейки по сравнению с деньжищами, которые команда Фьюри выручит от боя с Джошуа, поэтому так просто не примет предложение Арума.

Более того, Уайлдер уже знает, что договоренности с командой Фьюри не стоят даже бумаги, на которой они написаны. То, что команда «Цыганского короля» пообещала сделать, еще не значит, что она это собирается выполнять.

Почему Уайлдер должен верить Аруму? У него есть для этого причины? Американец будет помнить поговорку «Обмани меня один раз – позор тебе, дважды обмануть меня – позор мне», поэтому десять раз подумает, прежде чем соглашаться на предложение Арума.

Более того, зачем это Уайлдеру? Зачем ему ждать аж до зимы, если он может получить, вполне вероятно, того же Фьюри прямо сейчас? Вряд ли это кардинально отразится на размере его гонорара. Более того, Арум своим предложением просто плюет на почти двухлетний простой Уайлдера, который в последний раз дрался еще в феврале прошлого года. А это, безусловно, важно для самого «Бронзового бомбардировщика».

Тайсон Фьюри / Фото - Sky Sports

Понятно, что Фьюри сейчас не интересен Уайлдер. Он его уже избил, зачем ему опять делать шаг назад? Аруму сейчас трудно смотреть на ситуацию глазами американского боксера, но беда в том, что право голоса сейчас именно у Деонтея. И команда Фьюри сама виновата в том, что загнала себя в такую ситуацию.

Конечно, у Фьюри есть вариант просто проигнорировать решение Арбитражного суда, но какие будут последствия? Какую компенсацию должен будет получить Уайлдер? Есть подозрение, что это гораздо большая сумма чем та, что которую готов предложить Арум, и это еще один аргумент в пользу того, что Уайлдеру отступать не стоит.

Более того, Фьюри не поможет даже его решение освободить титул WBC, чтобы не драться с Уайлдером. Во-первых, так это не сработает и это не является условием Арбитражного суда, а во-вторых, какой тогда смысл боя с Джошуа? Его ценность как раз в том и состоит, что это поединок за титул абсолютного чемпиона, а без титула WBC его статус существенно обесценится.

В прошлое воскресенье Фьюри написал в своих социальных сетях, что бой с Джошуа готов «на все 100%». Но, к сожалению, Фьюри поспешил. Как и в случае с отказом от третьего боя с Уайлдером. Необдуманные решения всегда возвращаются. И последствия очень болезненны.