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Комми: «У Ломаченко очень хороший ритм, кондиции и быстрые руки»

Ганец поделился своими впечатлениями после поединка с украинцем
Бокс Профессиональный бокс
12:30
Комми: «У Ломаченко очень хороший ритм, кондиции и быстрые руки»
Василий Ломаченко / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в легком весе Ричард Комми (30-4, 27 КО) в интервью Boxing Social поделился своими впечатлениями после поединка с Василием Ломаченко (16-2, 11 КО).

«Я чувствую себя очень хорошо. Это был отличный тяжелый бой, но имеем то, что имеем. Я вышел и отдал свое сердце, полностью оставил себя на ринге. Собственно говоря, несмотря на мое падение, я не был очень потрясен. Ты просто на секунду теряешь концентрацию, и такое случается. Это бокс. Я сражался за свой народ.

У Ломаченко очень хороший ритм. Безусловно, он провел огромное количество боев в любителях. У Василия очень хорошие кондиции и быстрые руки – ты не можешь это у него отнять. В бою с таким чрезвычайно техничным левшой, как он, ты должен беспокоиться о своем балансе, тайминге и концентрации. Как только ты что-то упустишь, то сразу же заплатишь за это. Я считаю, что именно это произошло. Мне кажется, что это был отличный поединок, и я сделал то, что должен был сделать».

Василий Ломаченко в одностороннем бою выиграл у Ричарда Комми.

Рене Тер Велде
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Ричард Комми Василий Ломаченко

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