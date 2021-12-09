Ломаченко и Комми провели дебютную дуэль взглядов накануне очного противостояния
Комми: «За мной стоит вся моя страна. Я знаю, что с Ломаченко будет нелегкий бой»
Бывший чемпион мира – о грядущем бое в Нью-Йорке
9 декабря 22:53
Ричард Комми / Фото - uberturco.comЭкс-чемпион мира в легкой весовой категории Ричард Комми (30-3-0, 27 KO) на пресс-конференции высказался о предстоящем бое с бывшим чемпионом мира в трех дивизионах Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).
Цитирует ганского боксера Top Rank Boxing.
«За мной стоит вся моя страна. Я знаю, что это будет нелегкий бой, но я приближаюсь. Поражения – это часть бокса. Как бы ты ни проиграл, главное – вернуться. То, что произошло в бою с Теофимо Лопесом, осталось в прошлом. Я воспринял это как мужчина. У себя в голове я понимал, что должен вернуться. Я сделал это мощно. Поэтому Лома выбрал меня, и теперь я сижу здесь. Мы все увидим в вечер боя».
Бой состоится 11 декабря на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
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