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Тема дняЛопес год назад победил Ломаченко, но все еще не провел ни одного боя. Почему его поединок сорвался?
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Компания Triller окончательно отказалась от боя Лопес – Камбосос

Стриминговый сервис потратил на раскрутку поединка около 10 миллионов долларов
Бокс Профессиональный бокс
3 октября 10:35
Компания Triller окончательно отказалась от боя Лопес – Камбосос
Фото: Top Rank Boxing

Стриминговый сервис Triller отказался от идеи проведения боя между абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и обязательным претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО). Об этом изданию Yahoo Sports сообщил исполнительный директор компании Торстен Мейер. По его словам, из-за этого поединка, который переносился шесть раз, компания потеряла около 10 миллионов долларов.

«С учетом рекламы, маркетингового продвижения, появления на радио и телевидении, а также всего прочего, честно говоря, мы в данный момент потратили на раскрутку боя где-то 9-10 миллионов долларов. Мы ничего не получили взамен, так что с нас достаточно».

Как утверждает Майер, Камбосос не вылетел из Австралии в США 29 сентября, несмотря на забронированный для него рейс, и требовал 400 тысяч долларов за согласие перенести бой с Лопесом с 4-го на 16 октября. В то же время чемпион якобы согласился на перенос поединка, если ему выдадут аванс.

Triller обратилась к IBF с просьбой признать Камбососа виновным в срыве боя и назначить обязательным претендентом Исаака Круса, который идет в рейтинге сразу после Джорджа. В ответ организация сообщила, что не сможет рассмотреть это обращение в период с 4-го по 7 октября.

Если IBF не увидит нарушений со стороны Камбососа, то право проведения его боя с Лопесом перейдет к Matchroom Boxing – компании, занявшей второе место на промоутерских торгах.


Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 6)

Теги

Теофимо Лопес Джордж Камбосос

Комментарии 6

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4 октября 2021г. 19:38
Лопес без приключении не может провести ни один бой.Лишайте его всех поясов и
бои дальше.Лопес очень трусливый олень.
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4 октября 2021г. 13:00
Думаю лопес больше очкует чем Комбосос )), то корона то после короны ))
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4 октября 2021г. 10:16
:D
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3 октября 2021г. 14:20
Да ты всех уже достал сукин сын, шестой раз переносиш  бой, кому ето понравиться, каждый перенос надо выплачивать шраф Комбасосу, все делается для того, чтобы парень перетренировался, и сыш его ты а не он, и Ломе реванш недаёш, еслиб ты его выиграл как Усик у Джошуа к тебе бы и вопросов небыло, а так утоавмированного и то под вопросом, дай ревенш храбрец дакажы что у тебя есть яйца.
0 0
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3 октября 2021г. 19:16
Думаешь он тебя читает?  :)
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4 октября 2021г. 00:08
Ну Лома сам свою карьеру похерил! Учитывая возраст с травмой без страховки про реванш выходить за абсолюта? Теперь имеет то, что имеет...
Бьёт недобитков в лице Накатани и Коми всяких
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