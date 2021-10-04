Компания Triller окончательно отказалась от боя Лопес – Камбосос

Стриминговый сервис потратил на раскрутку поединка около 10 миллионов долларов

Фото: Top Rank Boxing

Стриминговый сервис Triller отказался от идеи проведения боя между абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и обязательным претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО). Об этом изданию Yahoo Sports сообщил исполнительный директор компании Торстен Мейер. По его словам, из-за этого поединка, который переносился шесть раз, компания потеряла около 10 миллионов долларов.

«С учетом рекламы, маркетингового продвижения, появления на радио и телевидении, а также всего прочего, честно говоря, мы в данный момент потратили на раскрутку боя где-то 9-10 миллионов долларов. Мы ничего не получили взамен, так что с нас достаточно».

Как утверждает Майер, Камбосос не вылетел из Австралии в США 29 сентября, несмотря на забронированный для него рейс, и требовал 400 тысяч долларов за согласие перенести бой с Лопесом с 4-го на 16 октября. В то же время чемпион якобы согласился на перенос поединка, если ему выдадут аванс.

Triller обратилась к IBF с просьбой признать Камбососа виновным в срыве боя и назначить обязательным претендентом Исаака Круса, который идет в рейтинге сразу после Джорджа. В ответ организация сообщила, что не сможет рассмотреть это обращение в период с 4-го по 7 октября.

Если IBF не увидит нарушений со стороны Камбососа, то право проведения его боя с Лопесом перейдет к Matchroom Boxing – компании, занявшей второе место на промоутерских торгах.