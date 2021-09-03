Это уже не шутки. Вальдес вновь провалил допинг-тест
Вальдес проведет поединок с Консейсао, несмотря на вновь проваленный допинг-тест
Бой во втором полулегком дивизионе состоится 10 сентября в Тусоне
3 сентября 08:22
Оскар Вальдес / Фото - bigfightweekend.comЧемпиона мира по версии WBC во втором полулегком дивизионе Оскар Вальдес (29-0, 23 KO) допустили к поединку с бразильцем Робсоном Консейсао (16-0, 8 КО), несмотря на то, что он дважды сдал положительный тест на допинг. Об этом сообщает сообщает ESPN.
Атлетическая комиссия племени Паскуа Яки разрешила мексиканцу выйти на ринг 10 сентября в Тусоне, штат Аризона. Представитель комиссии Эрин Галлардо отказался объяснять ESPN, почему Вальдесу разрешили боксировать, несмотря на проваленный допинг-тест.
В то же время источники СМИ сообщили, что Атлетическая комиссия племени Паскуа Яки решила проигнорировать положения VADA. Чиновники приняли решение руководствоваться только правилами WADA, хотя оба бойца дали согласие на тестирование VADA. WADA не запрещает принимать стимуляторы центральной нервной системы вне соревнований, и именно такое вещество – фентермин – было обнаружено в организме Вальдеса.
Тем временем президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что организация в ближайшее время сделает публичное заявление относительно того, останется ли Вальдес обладателем титула.
Напомним, последний поединок Вальдеса состоялся 21 февраля в Лас-Вегасе. В 10-м раунде мексиканец левым хуком эффектно нокаутировал своего соотечественника Мигеля Берчельта.