Бетербиев: «Кадыров для всех спортсменов, как старший брат»
Контракт на объединительный поединок Бетербиев – Смит будет подписан в ближайшее время
Чемпион WBC и IBF подтвердил организацию боя в полутяжелом дивизионе
11:37
Артур Бетербиев / Фото - championat.comЧемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом дивизионе Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) сообщил, что контракт на объединительный поединок против обладателя титула WBO американца Джо Смита-младшего (26-3, 21 KO) будет подписан в ближайшее время.
«Бой со Смитом 18 сентября еще не подтвержден, пока жду контракт. Думаю, в ближайшие дни вопрос решится. Конечно, мне хотелось бы провести этот бой, все-таки у Смита пояс. Вообще мне без разницы, против кого выходить. Главное – выигрывать пояса. Я не считаю, что у Смита нет шансов в бою со мной. У любого боксера есть шансы на победу. Смит – не простой боец, он опытный, боксировал с сильными соперниками, показывал хороший бокс».
Ранее WBC, а затем и президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщили, что поединок запланирован на 18 сентября в Нью-Йорке (США).
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