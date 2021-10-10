Кормье уверен, что рефери спас Фьюри от поражения в бою с Уайлдером

DC поделился мнением относительно третьего поединка между британцем и американцем

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье в своем Twitter поделился своим мнением относительно третьего поединка между действующим чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе, британцем Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и американцем Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО). DC считает, что рефери Рассел Мора, обслуживающий этот бой, слишком долго отсчитывал «Цыганского короля», когда британец дважды оказался в нокдаунах в четвертом раунде, таким образом, помог Фьюри избежать досрочного поражения.

«Счет был безумно медленным. Рефери не должен прекращать отсчет, чтобы отправить Уайлдера в свой угол».

Все же Кормье высоко оценил выступление обоих боксеров, заявив, что «Бронзовый бомбардировщик» не должен стыдиться этого поражения.

«Это величайший титульный бой в супертяжелом весе, который я видел за долгое время! Цыганский король!!! Тайсон Фьюри зверь! Деонтею Уайлдеру нечего стыдиться. Я очень счастлив, что смотрел этот поединок».

Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в лучшем бою года.